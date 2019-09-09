مدرب فلامنجو يوجه رسالة قاسية إلى الهلال

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تحدث البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني لنادي فلامنجو البرازيلي، أسباب رحيله عن نادي الهلال، مؤكدا رحيله عن الزعيم لرغبته في ذلك.



وقال خيسوس في تصريحات عبر "أوجوجو": "الهلال كان متصدرا لجدول الدوري بفارق 6 نقاط، عن الغريم التقليدي نادي النصر، قبل أن أرحل عن النادي".



وأضاف: "بعد رحيلي لم يحقق الهلال أي بطولة وخسروا جميع الألقاب".



والجدير بالذكر أن الكرواتي زوران ماميتش تولى تدريب زعيم خلفا للبرازيلي خيسوس، وبعدها تعرض للإقالة.



وتوج نادي النصر بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفارق نقطة واحدة فقط، بعد منافسه شرسة مع الهلال، الذي ودع كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الهزيمة أمام التعاون في نصف النهائي.



يكر أن الهلال ضم اللاعب جوستافو كويلار، قادما من فلامنجو البرازيلي مقابل؛ 7.5 ملايين يورو، تشمل قيمة شراء عقده بالإضافة إلى حصة ديبورتيفو كالي الكولومبي ناديه الأصلي، حيث يحصل نادي فلامنجو على نسبة 80% من قيمة الصفقة، بينما تذهب النسبة الباقية إلى النادي الكولومبي.



كما سيحصل اللاعب على 4 ملايين يورو من نادى الهلال، تشمل الراتب، ومقدم العقد الذي يمتد أربعة مواسم.