بـ"عدة طعنات" و"ضربات بالرأس".. مسجل خطر يقتل شابا حاول فض مشاجرة بعين شمس

وتعود البداية عندما تلقى رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس، بلاغا يفيد بوصول شاب مصابا إلى أحد المستشفيات وتوفى متأثرا باصابته البالغة، وبالانتقال وفحص المباحث تبين أن المتوفى" مصطفى.م"، 23 سنة، عامل وكان في زيارة لأقاربه حين نشبت مشاجرة بين عائلتين وعند تدخل المجني عليه لفض الاشتباك فقام المتهم بطعنه عددت طعنات بسكين وبعض الضربات المتتالية على الرأس الذي اسقتطه قتيلا وتم نقله إلى المستشفى الذي بدورة حولته إلى المشرحة.



وعقب تقنين الإجراءات وجمع التحريات تبين أنه مسجل خطر ولدية احكام مسبقة وتم ضبط المتهم، وتم اتخاذ الأجراءت الأزمة وتوالت النيابة التحقيق.



وتشهد منطقة عين شمس، العديد من الشجارات بين العائلات والجيران وكانت هذة الحادثة كسابقيه من الحوادث العائلية التي تقررت منذ شهر تقريبا، كانت قتل عاطل لجارته ربة منزل برصاصة خرجت بالخطأ أثناء الشجار.



وكانت النيابة كشفت تفاصيل الواقعة حيث كانت البداية مشاجرة بين المتهم وأحد جيرانه، توجه على إثرها إلى شقته لإحضار بندقية خرطوش، لاستخدامها في المشاجرة، وأثناء عبثه بها، خرجت رصاصة بطريق الخطأ استقرت في جسد جارته أودت بحياتها.



وبعدها تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة من كشف غموض وتحديد وضبط مرتكب واقعة مقتل ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس، إثر إصابتها "بطلق خرطوش بالرأس" حيث أوضح زوجها أنه لدى عودته من عمله اكتشف إصابة زوجته، فنقلها للمستشفى، إلا أنها فارقت الحياة، ونفى علمه بملابسات إصابتها.



وبسؤال المتهم أقر بأنه أثناء نزوله من الشقة سكنه ممسكًا بيده السلاح الناري المضبوط بحوزته بقصد التشاجر، مع أحد الأشخاص بالمنطقة سكنه، خرجت منه طلقة على سبيل الخطأ أصابت جارته المجنى عليها، التي تصادف وقفها على سلم العقار أمام الشقة سكنها، ما أدى لحدوث إصابتها، التى أودت بحياتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



أمرت نيابة عين شمس بحبس مسجل خطر، 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بقتل شاب في مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات عائلية، كما أمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليه للتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.