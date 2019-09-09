نشرة أخبار السادسة.. "السيسي" يجتمع بـ"مدبولي" ووزيرة التخطيط والإصلاح الإداري‎

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ "السيسي" يجتمع بـ"مدبولي" ووزيرة التخطيط والإصلاح الإداري‎، واستثمارات زراعية بـ8 مليارات جنيه لإنتاج مليون طن من الأسمدة المتخصصة.

"شكري" ينقل رسالة من "السيسي" إلى رئيس المجلس السيادي السوداني

التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، الفريق أول ركن "عبد الفتاح البرهان" رئيس المجلس السيادي السوداني، حيث تناول اللقاء آليات تعزيز مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، وسُبل دعم السودان خلال المرحلة الانتقالية، في إطار لقاءاته الهامة بالعاصمة السودانية الخرطوم.

"السيسي" يجتمع بـ"مدبولي" ووزيرة التخطيط والإصلاح الإداري‎

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

استثمارات زراعية بـ8 مليارات جنيه لإنتاج مليون طن من الأسمدة المتخصصة

افتتحت منى محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور عدد من الشركات الزراعية الكبرى التي تستهدف دعم السوق المصري ورفع كفاءته الإنتاجية ورفع معدلات التصدير للخارج، جناح شركة إيفرجرو للأسمدة بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس بصالة 1 في افتتاح الدورة الـ 32 لمعرض صحاري الزراعي الدولي لأفريقيا والشرق الأوسط، والذي يقام في الفترة من 9-12 سبتمبر، وذلك بحضور اللواء جمال الخشن نائب رئيس مجلس إدارة ايفرجرو، وعدد من رجال الأعمال والخبراء الزراعيين والشركات.

ارتفاع حصيلة ضحايا السيول في المغرب إلى 17 قتيلاً

قضى 17 شخصاً على الأقل، إثر انقلاب حافلة جرفتها السيول في إقليم الرشيدية، جنوب شرق المغرب، حسب حصيلة جديدة أعلنتها السلطات، اليوم الإثنين.

ملكة بريطانيا تصادق على قانون يؤجل تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

صادقت الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا، اليوم الاثنين، على تشريع يسعى إلى منع رئيس الوزراء بوريس جونسون من إخراج البلاد من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق خروج في 31 أكتوبر.