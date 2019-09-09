اقتحام فرع بنكي في صفاقس: الداخلية توضح
الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 04:51 م
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محمد وليد الجموسي
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أكّد المتحدث باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني أنّ دورية أمنية متمركزة قرب أحد الفروع البنكية بمدينة صفاقس تمكنت على الفور من إلقاء القبض على لص تعمد الاستيلاء بالقوة على مبلغ ألف دينار من حريفة إثر خروجها من الفرع.
وأوضح في تصريح لموزاييك اليوم الاثنين 9 سبتمبر 2019 أن الحادثة لم تتعلق باقتحام للفرع البنكي، خلافا لما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي.
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