تسليط خطية مالية على إذاعة ''القرآن الكريم'' بسبب الإشهار السياسي

قرّرت الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري، تسليط خطيّة مالية على إذاعة “القرآن الكريم” – غير الحاصلة على إجازة – في شخص ممثّلها القانونيّ، قدرها عشرة آلاف دينار بسبب الإشهار السياسي لفائدة حزب الرحمة وذلك من خلال الترويج من قبل مقدم البرنامج المترشح للانتخابات التشريعية عن الحزب المذكور لهذا الخيار علاوة على استغلاله للإذاعة للدعاية لشخصه.

وأوضحت الهايكا في بلاغها، أن مقدم البرنامج سعيد الجزيري والذي هو في نفس الوقت رئيس حزب الرحمة والمترشح للانتخابات التشريعية في ولاية بن عروس عن نفس الحزب، قام بتوظيف اذاعة القرآن الكريم – غير الحاصلة على اجازة – للترويج لخيار ترشح الحزب المذكور للانتخابات التشريعية وتعداد الحجج التي تدعم طرحه علاوة على تأكيده على امكانية توجيه المواطنين لاختيار رئيس الجمهورية المناسب، يهدف إلى التأثير على آراء الناخبين واستمالتهم ويعتبر بالتالي من قبيل الدعاية السياسية ويدخل تحت خانة الاشهار السياسي.