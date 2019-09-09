بوفيشة: سرقة 1500 دولار من إمرأة في مقهى

تعرّضت إمرأة تونسية كانت في مقهى في محطة لتزويد الوقود ببوفيشة من ولاية سوسة، إلى عملية سرقة 1500 دولار من حافظة أوراقها.

وأفاد مصدر أمني في تصريح لموزاييك، بأن إمرأتين قامتا بسرقة المبلغ من حافظة أوراق السيدة في محطة الوقود، وعند الرجوع إلى كاميرات المراقبة تم التعرف على هويتهما والقبض عليهما.