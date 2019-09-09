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بوفيشة: سرقة 1500 دولار من إمرأة في مقهى

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 04:47 م
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بوفيشة: سرقة 1500 دولار من إمرأة في مقهى
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محمد وليد الجموسي
 
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تعرّضت إمرأة تونسية كانت في مقهى في محطة لتزويد الوقود ببوفيشة من ولاية سوسة، إلى عملية سرقة 1500 دولار من حافظة أوراقها. 
وأفاد مصدر أمني في تصريح لموزاييك، بأن إمرأتين قامتا بسرقة المبلغ من حافظة أوراق السيدة في محطة الوقود، وعند الرجوع إلى كاميرات المراقبة تم التعرف على هويتهما والقبض عليهما. 
وللإشارة فإن المتضررة تونسية قامت بتصربف المبلغ المذكور للسفر إلى تركيا، وفق المصدر نفسه.
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