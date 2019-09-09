البورصة تحقق تداولات بـ 863 مليون جنيه بختام تعاملات الاثنين

وبلغ حجم التداول على الأسهم خلال تعاملات اليوم نحو 146.6 مليون ورقة مالية بقيمة 863 مليون جنيه، عبر تنفيذ 22 ألف عملية لعدد 172 شركة، وارتفعت أسهم 43 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 88 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة، وسجل المتعاملوم الرئيسيون تداولات قيمته

562.2 مليون جنيه ، أما عن سوق خارج المقصورة فقد سجل تداولات بقيمة 30.3 مليون جنيه .