البورصة تحقق تداولات بـ 863 مليون جنيه بختام تعاملات الاثنين
الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 04:38 م
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نيفين سمير
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وبلغ حجم التداول على الأسهم خلال تعاملات اليوم نحو 146.6 مليون ورقة مالية بقيمة 863 مليون جنيه، عبر تنفيذ 22 ألف عملية لعدد 172 شركة، وارتفعت أسهم 43 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 88 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة، وسجل المتعاملوم الرئيسيون تداولات قيمته562.2 مليون جنيه ، أما عن سوق خارج المقصورة فقد سجل تداولات بقيمة 30.3 مليون جنيه .
وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغط من مبيعات العرب ، مقابل إتجاه شرائي من قبل المصريين والأجانب ، ع قيم تداولات متوسطة نسبياً بلغت نحو 863 مليون جنيه وبمخطط سيولة 42% للشراء ، وقلص المؤشر الرئيسي للبورصة مكاسبه الصباحية عند مستوي 14887.78 نقطة بنسبة تراجع 0.29%
رأس المال السوقي المقيد بالبورصة
فقد رأس المال السوقى اليوم نحو 3.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 774,4 مليار جنيه
مؤشرات البورصة المصرية
وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 14,887.78 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 556.41 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 027% ليصل إلى مستوى 1,473.4 نقطة.
تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية
أتجهت تعاملات المصريين والأجانب خلال تعاملات اليوم الي الشراء ، حيث حققو مشتريات بلفت 15.9 مليون جنيه ، 18.7 مليون جنيه علي التوالي ، فيما إتجهت تعاملات العرب نحو البيع بنحو34.7 مليون جنيه.
سوق خارج المقصورة
انهت سوق خارج المقصورة تداولات جلسة الاثنين على تباين لتنهى جميعها بالمنطقة الخضراء باستثناء سهم فودافون الذى تراجع بـ 2.5% منهيا عند 70 جنيه ، مقابل صعود قوى لسهم سوهاج الوطنية بـ 14.19% منهيا عند 3.46 جنيه ، ، ثم ياتى سهم المشروعات الصناعية بـ 5.3% منهيا عند 16.5 جنيه ، ثم يأتى سهم لكح جروب بارتفاع قدره 2.94% منهيا عند 1.05 جنيه
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