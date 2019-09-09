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الإبقاء على موقع الترسيم مفتوحا للتلاميذ

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 04:44 م
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الإبقاء على موقع الترسيم مفتوحا للتلاميذ
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محمد وليد الجموسي
 
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أكد مدير عام التعليم الأساسي علي الزايري في صباح الناس اليوم الاثنين 9 سبتمبر 2019 أن وزارة التربية قررت الإبقاء على موقع الترسيم مفتوحا لتلاميذ الإبتدائي والثانوي إلى حدود تاريخ 11 سبتمبر الجاري وذلك بصفة مبدئية.
وقال إن مليون و45 ألف تلميذ تمكنوا من التسجيل، لافتا إلى أن العملية في نسق تصاعدي مفاجئ لأن وزارة التربية جندت كل طاقاتها ومواردها لمساعدة بعض الأولياء في المناطق الريفية ومن يصعب عليهم التسجيل. 
وأوضح أنه تم تخصيص مواقع مجهزة بالانترنت في الجهات تحت إشراف إطارات من المندوبيات الجهوية لمساعدة الأولياء على ترسيم أبنائهم عن بعد.
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