الإبقاء على موقع الترسيم مفتوحا للتلاميذ

أكد مدير عام التعليم الأساسي علي الزايري في صباح الناس اليوم الاثنين 9 سبتمبر 2019 أن وزارة التربية قررت الإبقاء على موقع الترسيم مفتوحا لتلاميذ الإبتدائي والثانوي إلى حدود تاريخ 11 سبتمبر الجاري وذلك بصفة مبدئية.

وقال إن مليون و45 ألف تلميذ تمكنوا من التسجيل، لافتا إلى أن العملية في نسق تصاعدي مفاجئ لأن وزارة التربية جندت كل طاقاتها ومواردها لمساعدة بعض الأولياء في المناطق الريفية ومن يصعب عليهم التسجيل.