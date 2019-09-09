انطلاق فعاليات المهرجان الثاني للرياضات الشاطئية لشباب الجامعات

انطلقت فعاليات المهرجان الثاني للرياضات الشاطئية لشباب الجامعات التي تستضيفه جامعة الإسكندرية بمخيم باجوش بمطروح بمشاركة إجمالي عدد (٢٥) جامعة مصرية بإجمالي عدد المشاركين (٣٣٠) طالب وطالبه وذلك في مسابقات:

- كرة قدم طلبة.

- كرة طائرة طلبه.

- كرة طائرة طالبات.

- تنس طاولة.

- سباحة

- الدارتس والألعاب الإلكترونية.

حيث تم عقد الإجتماع الفني وإجراء القرعة العلنية للمنافسات بحضور :

- د/ هشام الجيوشي، سكرتير عام الإتحاد الرياضي المصري للجامعات.

- د/ أحمد عبد ربه، مدير عام النشاط الطلابي بوزارة الشباب والرياضة.

- د/ طه عبد الرحيم، وكيل كلية تربية رياضية بنات الإسكندرية.

- أ/ بهاء الدين مختار، المدير الفني للإتحاد الرياضي المصري للجامعات.

- أ/ طاهر الزيني، مدير إدارة النشاط الرياضي بجامعة الإسكندرية.

ويأتي ذلك في إطار وهدف خطة الأنشطة المشتركة بين وزارة الشباب والرياضة المتمثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للنشاط الطلابي) ووزارة التعليم العالي متمثلة في الإتحاد الرياضي المصري للجامعات وإدارة رعاية الشباب بجامعة الإسكندرية وقد أسفرت القرعة العلنية للمنافسات الرياضية المختلفة عن الآتي:

** كرة الطائرة طلبه:

- المجموعة الأولي:

( سوهاج - بنها - السويس )

- المجموعة الثانية:

( ج الوادي - درايه - عين شمس )

- المجموعة الثالثة:

(الأكاديمية العربية - الوادي الجديد - الفيوم)

- المجموعة الرابعة:

( كفر الشيخ - أسوان - الزقازيق )

- المجموعة الخامسة:

( الأزهر - حورس - تعليم عالي )

- المجموعة السادسة:

( المنصورة - قناة السويس - أسيوط )

- المجموعة السابعة:

(بني سويف-السادات - طنطا - الإسكندرية)

** كرة القدم الشاطئية:

- المجموعة الأولي:

( طنطا - المنصورة - الأزهر )

- المجموعة الثانية:

(قناة السويس - الإسكندرية - جنوب الوادي )

- المجموعة الثالثة:

(م السادات- أكتوبر - العربية المفتوحة)

- المجموعة الرابعة:

( السويس - حورس - بنها )

- المجموعة الخامسة:

( سوهاج - أسوان - عين شمس )

- المجموعة السادسة:

( الأكاديمية العربية - أسيوط - الزقازيق )

- المجموعة السابعة:

( كفر الشيخ - المنوفية - دراية )

- المجموعة الثامنة:

( الفيوم - بني سويف - الوادي الجديد - التعليم العالي )

** كرة الطائرة طالبات:

- المجموعة الأولي:

( سوهاج - عين شمس - طنطا )

- المجموعة الثانية:

( أسيوط- بنها - الوادي الجديد )

- المجموعة الثالثة:

(السويس - الزقازيق - الإسكندرية )

- المجموعة الرابعة:

( ج الوادي - المنوفية - التعليم العالي - الأكاديمية العربية ).

المهرجان الثاني للألعاب الشاطئية للجامعات المصرية مخيم باجوش بمطروح ٢٠١٩ في الفترة من ٥ إلي ١٠ سبتمبر ٢٠١٩

تحت رعاية:

- خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات.

- أشرف صبحي، وزير الشباب و الرياضة.

وتحت إشراف وتنظيم:

عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية.

محمد صبحي حسانين، نائب رئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات.

هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب.

هشام الجيوشي، سكرتير عام الإتحاد الرياضي المصري للجامعات.

- عمرو حداد، مساعد وزير الشباب و الرياضة وعضو مجلس إدارة الإتحاد الرياضي المصري للجامعات.

- بهاء مختار، مدير قطاع البطولة و المنافسة بالإتحاد الرياضي المصري للجامعات.

- تامر عناني، المدير الإداري للإتحاد الرياضي المصري للجامعات.

- أحمد عبد ربه، مدير إدارة النشاط الطلابي بوزارة الشباب والرياضة.

- محمود جمال، مدير عام رعاية الشباب بجامعة الإسكندرية.

- طاهر الزيني، مدير النشاط الرياضي بجامعة الإسكندرية.

- السادة مسؤلي ومشرفي القطاعات والمنافسات الرياضية بالإتحاد الرياضي المصري للجامعات.