تحسبا للتقلبات الجوية: وزارة الفلاحة تحذّر
الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 04:38 م
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محمد وليد الجموسي
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تحسّبا للتقلبات الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة من اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء دعت وزارة الفلاحة في بلاغ إلى توخي الحذر وأخذ الاحتياطات اللازمة وعدم الاقتراب من مجاري الأودية.
ومن المنتظر أن تشهد عدد من المناطق نزول أمطار بكميات محليا هامة وستتراوح بين 30 و50 مليمتر محليا وقد تصل إلى حدود 80 مليمتر بولايات القصرين وسيدي بوزيد والقيروان وسليانة والمناطق الشرقية للبلاد مع هبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية وتتجاوز مؤقتا 80 كلم/س.
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