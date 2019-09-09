ساري يمنع نجم يوفنتوس من الرحيل إلى مانشستر يونايتد



وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن الجناح البرازيلي كوستا عانى من الإصابات في الموسم الماضي مما منعه من المشاركة بشكل مستمر في المباريات وتطلع مانشستر يونايتد إلى الإستفادة من هذا لأنه بحث عن نجوم لتعزيز هجومهم.



وأفادت الصحيفة البريطانية أنه ومع ذلك فإن ساري الذي انتقل لتدريب يوفنتوس هذا الصيف من تشيلسي عقب رحيل المدير الفني السابق ماسيميليانو أليجري منع رحيله بأي شكل.



وقال جيوفاني برانشيني في تصريحات لشبكة Sportsmail : "أقول بصدق أن أليجري وساري لم يفكرا مطلقًا في السماح له بالرحيل.





كان اهتمام مانشستر يونايتد قويًا وهو النادي الذي كان دائمًا مهتمًا بالنجم البرازيلي. لم يكن النادي الوحيد ولكن في إنجلترا كان بالتأكيد الفريق الأكثر اهتماماً بدوجلاس كوستا".



وأضاف:"ألقى كوستا أي مخاوف بشأن الإصابة خلف ظهره الآن وبدأ ببراعة تحت قيادة ساري في الدوري الإيطالي، حيث يبحث يوفنتوس عن لقب الدوري التاسع على التوالي".



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن كوستا صنع فرصتين لزملائه في أكبر عدد من مباريات الدوري الإيطالي حيث قاد يوفنتوس لبداية مثالية للدفاع عن لقبه. وزعم وكيل اللاعب أن كوستا مصمم على السير قدمًا وصنع اسمًا كبيرًا له في يوفنتوس.



وأضاف:"دوجلاس لديه مشاكل صحية لا حصر لها. في الموسم الماضي كان في كثير من الأحيان مصاب. إنه يريد أن يتعافى باحترافية كبيرة بعد أن ظل احتياطيا".



واختتم برانشينيت تصريحاته قائلاً : "يوفنتوس لم يقصد بيعه على الرغم من الضغط الكبير من يونايتد".

كشف وكيل أعمال البرازيلي دوجلاس كوستا نجم يوفنتوس الإيطالي أن مانشستر يونايتد كان يسعى للتعاقد مع اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية المنصرمة ولكن ماوريسيو ساري المدير الفني للفريق رفض بيعه.