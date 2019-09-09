مهدي جمعة: سأخفّض الضرائب وألغي التراخيص وصندوق الدعم

أكد المترشح للإنتخابات الرئاسية المهدي جمعة، خلال إستضافته في برنامج ميدي شو اليوم الإثنين، وجوب فوز مترشح ذو خبرة في الرئاسية، قائلا ''اللي يجي يتعلم الحجامة، التوانسة ماهمش يتامى، ثمة مترشحون للرئاسة مع عندهمش علاش مترشحين''.

وشدد جمعة على أنه يترشح ببرنامج متكامل عمل عليه خبراء ومختصون، وأن أول ما سيفعله هو تقديم مبادرة تشريعية لإلغاء قوانين، على غرار التراخيص التي إعتبرها ''عائقا وجب كسره''، وأضاف ''وجب تكوين الإدارة حتى تسهّل المشاريع لا أن تعيقها''. كما تعهد بتخفيض الجباية من 25 بالمائة إلى 20 بالمائة بالنسبة للمؤسسات، وتخفيض الجباية للأشخاص أيضا، وإعتماد الجباية الأسرية، قائلا ''كلما خفّضت الجباية زادت موارد الدولة وقاومنا التهرب الجبائي''.

وأعلن جمعة أنه في حال فاز في الرئاسية، سيلغي صندوق الدعم، موضّحا بالقول ''سأحوله إلى جرايات تذهب إلى مستحقيها من الفقراء والطبقات المتوسطة، أكثر من 70 بالمائة من صندوق الدعم يذهب لمن لا يستحقه''.

كما أكد أن دور الدولة استراتيجي، مشيرا إلى إهتمامه برقمنة الدولة وإزالة المكابح، قائلا ''لازمنا نسيبو اللعب''. كما شدد على ضرورة خلق إطار تشريعي خاص بالتجارة الإلكترونية.

وفي هذا السياق، إتهم جمعة حكومة يوسف الشاهد بتعطيل مشاريع كثيرة، قائلا ''حكومة الشاهد اللي عملو التعطيلات الكل، واليوم داخلين بإمكانيات الدولة''.

كما إتهم حكومة يوسف الشاهد بخصم إعتمادات لصناديق لفائدة ميزانية الدولة، قائلا ''في الحديث عن البايبال، تم سحب 124 مليون دينار من صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيا المعلومات، إلى نفقات أخرى في الميزانية... يعني فلوس في بقعة نستعملوهم في اهداف الصندوق التكنولوجية، غطينا بيهم مصاريف اخرى للميزانية... و نفس الشي صار في صندوق النهوض بالتدريب و التكوين المهني و صندوق تنمية القدرة التافسية الصناعية والصندوق الوطني للتشغيل.. هذا جاء في تقرير دائرة المحاسبات 2017''.