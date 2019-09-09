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مؤشر بورصة مسقط يخسر 5.85 نقطة في ختام جلسة اليوم

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 04:34 م
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مؤشر بورصة مسقط يخسر 5.85 نقطة في ختام جلسة اليوم
بورصة مسقط
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نيفين سمير
 
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إختتمت بورصة مسقط تعاملات اليوم الأثنين علي تراجع ، حيث هبط  المؤشر العام ، متراجعاً 0.15 بالمائة، بإقفاله عند مستوى 3985.38 نقطة، خاسراً 5.85 نقطة، مقارنة بمستوياته في جلسة أمس الأحد ، وجاء تراجع المؤشر بضغط قطاعي الصناعة والخدمات، لينخفض الأول 0.52 بالمائة، مع تراجع عمان للمرطبات بنسبة 3.7 بالمائة ، وتراجع مؤشر قطاع الخدمات 0.01 بالمائة؛ بضغط عمانتل المتراجع 1.01 بالمائة، والنهضة للخدمات 0.8 بالمائة.


على الجانب الآخر، انفرد مؤشر القطاع المالي بالارتفاع 0.12 بالمائة؛ مع صدارة سهم العمانية للتمويل للرابحين اليوم بنسبة 5.88 بالمائة ، وتجاهل القطاع المالي تقدم سهم الخدمات المالية على المتراجعين اليوم بنسبة 71.43 بالمائة، بصفقة واحدة على السهم.

وتراجع حجم التداولات اليوم إلى 8.54 مليون سهم، مقابل 10.79 مليون بالجلسة الماضية، وانخفضت قيمة التداولات إلى 1.11 مليون ريال، مقابل 1.22 مليون ريال بجلسة أمس الأحد ، وتصدر سهم بنك نزوى النشاط حجماً وقيمة اليوم بتداول 3.26 مليون سهم، بقيمة 300.37 ألف ريال.


 
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