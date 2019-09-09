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فيصل بن بندر يستقبل سفير جمهورية سنغافورة لدى المملكة

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 04:24 م
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فيصل بن بندر يستقبل سفير جمهورية سنغافورة لدى المملكة
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الفجر السعودي
 
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استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر الحكم اليوم، سفير جمهورية سنغافورة لدى المملكة لورانس أندرسون الذي ودع سموه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.

ويذكر أن أعلنت المملكة العربية السعودية، المشاركة في أسبوع سنغافورة الدولي للبناء، من خلال وزارة الإسكان الجهة المعنية بتنسيق جهود مشاركة المملكة في هذا الحدث العالمي ومشاركة عدد من الجهات الحكومية (وزارة الشؤون البلدية والقروية، الهيئة العامة للاستثمار، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، أرامكو، سابك – موطن الابتكار، شركة تعدين العربية، معادن، ووفد من اللجنة الوطنية العقارية المستثمرين والمطورين العقاريين).

وتبدأ، غدًا الأربعاء، فعاليات “أسبوع البناء العالمي للبيئة” (IBEW) في سنغافورة وتستمر حتى الجمعة المقبل، وذلك تحت عنوان (تحويل الطريقة التي نبني بها)، ويرأس وفد المملكة العربية السعودية في فعاليات المؤتمر صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود، مستشار وزير الإسكان والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع والتعاون الدولي، وبمشاركة مبادرة “تحفيز تقنية البناء”.


ويقدم المؤتمر فرصة للمشاركين لعرض مبادراتهم ومشاريعهم في تقنية البناء الحديث والتعرف على تقنيات البناء المدعومة والمعتمدة التي تعدُّ فرصة لربط المبتكرين ومراكز الابتكار العالمية، وجذب المستثمرين الراغبين بالاستثمار في مجال تقنية البناء للمشروعات والمبادرات الجديدة والجادة.


ويعدُّ “أسبوع البناء العالمي للبيئة” (IBEW) في سنغافورة حدثًا رئيسيًا جديدًا في المنطقة لقادة الصناعة والمهنيين المشهورين من صناعة البيئة العمرانية العالمية لتبادل الأفكار والخبرات حول السياسات وحلول الأعمال والتقنيات، وكذلك استكشاف الفرص التجارية، وينظم بالاشتراك مع هيئة البناء والتشييد (BCA) وReed Exhibitions Singapore، وبدعم من 12 جمعية تجارية وغرفة.


وكان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سنغافورة سعد بن صالح الصالح قد استقبل رئيس الوفد السعودي والوفد المرافق له.

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