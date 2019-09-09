ميسي يطلب ضم هذا الثنائي لتدعيم الدفاع
الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 04:30 م
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منى العوضي
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يرى الأرجنتيني ليونيل ميسي أن فريق برشلونة لا يزال يحتاج تدعيمات جديدة حتى يكون مؤهلاً للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا والوصول لقوة فريقي ليفربول ومانشستر سيتي ويوفنتوس.
وأكدت صحيفة "دون بالون" الإسبانية أن ميسي ينتظر سوق انتقالات يناير 2020 من أجل التدعيم فعلى الرغم من وصول أنطوان جريزما وجونيور فيربو وفرينكي دي يونج ولكن لم يتم تدعيم أهم مركز وهو خط الدفاع مع إصابات صامويل أومتيتي ووصول جيرارد بيكيه إلى "32 سنة".
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة لا يحتاج كلير توديبو وبالتالي يمكن بيعه أو إعارته وبالتالي مع فشل ضم ماتياس دي ليخت فهناك اثنين من اللاعبين مرشحين بقوة للقدوم وهما؛ ييراي ألفاريز وأوناي نونيز ثنائي خط دفاع أتلتيك بلباو.
وأشارت صحيفة "دون بالون" الإسبانية أن برشلونة سيجد صعوبة في التعاقد مع ألفاريز ويحتاج لعرض مبلغ مغري مقابل ضمه ولكن نونيز يمكن أن يرحل بمبلغ 30 مليون يورو.
والجدير بالذكر أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة قد كشف عن سبب فشل ضم المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت لاعب يوفنتوس الإيطالي حالياً، حيث قال: "دي ليخت لم يرغب في القدوم إلى ملعب كامب نو".
وفشل نادي برشلونة في حسم التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان نظراً لمطالب النادي الفرنسي المرتفعة والتي تسببت عدم إتمام الاتفاق بينهم وبذلك يتأجل حسم الصفقة حتى سوق انتقالات صيف 2021.
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