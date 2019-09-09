بن عروس وزغوان: انقطاع مياه الشرب في بعض المناطق

يسجّل اليوم الإثنين 9 سبتمبر 2019 اضطراب وانقطاع في توزيع مياه الشرب بمعتمديتي فوشانة والمحمدية (ولاية بن عروس) ومنطقة جبل الوسط (ولاية زغوان) .

وأفادت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، في بلاغ أصدرته، أن هذا الإضطراب يأتي تبعا لقيام مصالحها بأشغال صيانة لإصلاح عطب طرأ خلال الليلة الفاصلة بين يومي الأحد 8 سبتمبر والاثنين 9 سبتمبر 2019 على قناة جلب رئيسية قطر 600 مم مزوّدة لولايتي بن عروس وزغوان.