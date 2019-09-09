بن عروس وزغوان: انقطاع مياه الشرب في بعض المناطق
الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 04:30 م
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محمد وليد الجموسي
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يسجّل اليوم الإثنين 9 سبتمبر 2019 اضطراب وانقطاع في توزيع مياه الشرب بمعتمديتي فوشانة والمحمدية (ولاية بن عروس) ومنطقة جبل الوسط (ولاية زغوان) .
وأفادت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، في بلاغ أصدرته، أن هذا الإضطراب يأتي تبعا لقيام مصالحها بأشغال صيانة لإصلاح عطب طرأ خلال الليلة الفاصلة بين يومي الأحد 8 سبتمبر والاثنين 9 سبتمبر 2019 على قناة جلب رئيسية قطر 600 مم مزوّدة لولايتي بن عروس وزغوان.
وتوقع المصدر ذاته استئناف التزويد تدريجيا خلال الليلة الفاصلة بين يومي الاثنين 9 سبتمبر والثلاثاء 10 سبتمبر 2019.
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