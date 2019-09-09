مدرب اليمن: واجهنا المنتخب السنغافوري بكل قوة واستطعنا تقديم نتيجة إيجابية

تمهيداً لملاقاة المنتخب الوطني ضد المنتخب السعودي في ثاني جولاته على ملعب البحرين في العاصمة المنامة، ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة والمؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.





وقدم المنتخب اليمني مباراة جيدة أمام سنغافورة على ملعب الأخير، نجح الأحمر فيها بالتعادل الايجابي بهدفين لمثلهما.





وفي حوار خاص لـ "الفجر الرياضي" مع سامي النعاش، المدير الفني للمنتخب الوطني، بعد أن أدار مباراة جيدة من حيث المستوى امام منتخب سنغافورة في أول تجربة رسمية له وسط انتقادات جماهيرية سابقة، وكانت النتيجة هي المفاجئة بعد تقدمهم بهدفين مقابل هدف في الشوط الثاني وكان صاحب الأرض المتعادل.





-تعليقك على انتقاد بعض الجماهير من عدم دراسة المنتخب السنغافوري بشكل جيد، بسبب التصريحات السابقة للمباراة مع وجدنا تحسنا ملحوظا في أداء المنتخب الوطني.





بالفعل درسنا المنتخب السنغافوري قبل المباراة، لكن لاحظنا تطورا ملحوظاً في إمكانيات لاعبيهم خلال الشوط الأول، نظرا لأن منتخبات شرق آسيا لا توجد معلومات كافيه عنهم.





واجهنا المنتخب السنغافوري بكل قوة واستطعنا تقديم نتيجة إيجابية حتى حقق الخصم التعادل معنا على أرضهم، وكنا اكثر سيطة ووصلنا إلى المرمى أكثر من مرة، وكنا على وشك الفوز، في المقام الأخير هي تجربة جيدة للمنتخب والمحصلة كانت نقطة.





- تحضيراتكم لمباراة السعودية غدا واهم الخطط التي ستواجهون بها دفاعات الأخضر

المنتخب السعودي منتخب قوي وهو معروف آسيويا، ولا انكر انها مباراة صعبة بكل المقاييس، نعمل ما علينا واعتبرنا المباراة لها خصوصية شديدة جدا، ونتدرب حاليا على أسلوب خاص وتنفيذه في المباراة لتقليص فارق المستوى.





-رؤتكم لاختيار اللاعبين وضهم لصفوف المنخب

اختيارتنا متوازنة ولدينا اعين في كل المناطق لجلب أفضل اللاعبين، معتمدين على المستوى واحتياجات المنتخب، خلال تلك الفترة، وهو ما نعمل عليه حالياً.





-هل يفعلها سامي نعاش مع المنتخب السعودي بالفوز خاصة أن امكانية الاخضر السعودي ليست بالمستوى العالي كسابقه؟





شدد نعاش على احترام الخصم أياً كان مستواه، قائلا: "منتخب يمتلك خبرات وقوة كبيرة ولا توجد مقارنة بكل المقاييس ما بين المتطلبات والمعطيات الموجودة قياسا بالمنتخب اليمني، لكن الدوافع النفسية وخوض مباراة كبيرة هو ما يسعى إليه اللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية.





وتابع نعاش: "كل إمكانيتنا في هذه الحوافز لدى اللاعبين في مباراة الغد، ويجب أن يكون الأداء مميز كلاعبين في أرض الميدان أو كجهاز فني خارج إطار المستطيل الأخضر، وبإذنالله نكون في أفضل حالاتنا، والظهور بشكل جيد أمام الأخضر السعودي".





- خطتك لتحسين ترتيب المنتخب الوطني في تصنيف الفيفا

أجاب : "اعتقد انه من خلال مشوار المنتخب خلال المباريات السابقة في غرب آسيا والمباراة الودية أمام عمان والمواجهة الأخيرة ضد سنغافورة، ان تصنيفنا تقدم مما كنا عليه في السابق، وطموحنا قائم بتطوير موقعنا في التصنيف الدولي، وفي الأساس هوا ما يقدمه المنتخب من نتائج كبيرة".





ويستعد المنتخب الوطني غدا في تمام الساعة 7 بتوقيت مكة المكرمة على ان تنقل عبر قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري لسباق التصفيات.