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حريق هائل في محل مفروشات بوكالة البلح.. والدفع بـ2 خزان مياه استراتيجي

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 04:29 م
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حريق هائل في محل مفروشات بوكالة البلح.. والدفع بـ2 خزان مياه استراتيجي
الحريق
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هبة عبد الحفيظ: مصطفى الديب
 
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دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، بـ2 خزان مياه استراتيجي إضافية للسيطرة على حريق محل المفروشات بوكالة البلح، وتبين أن ماسا كهربائيا وراء الحريق.

ونشب منذ قليل حريق ضخم بأحد محلات المفروشات بوكالة البلح بمنطقة وسط البلد وتم الدفع بـ12 سيارة إطفاء لاخماده وتم تعزيزها بـ2 خزان مياه استراتيجي.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا بنشوب حريق بوكالة البلح، وعلى الفور  انتقل اللواء أسامة فاروق مدير الادارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، وتم الدفع بـ12 سيارة إطفاء لإخماده، ويقوم رجال الحماية المدنية بمحاصرة النيران من كافة الاتجاهات.

مصدر أمني يكشف تفاصيل جديدة في حريق محلات المفروشات بوكالة البلح.. ويؤكد: "اقتربنا من إخماده"

وكشف مصدر أمني تفاصيل جديدة في واقعة حريق محل للمفروشات بوكالة البلح.

وقال المصدر إن الحريق شب بمحل أسفل عقار سكني مكون من 3 طوابق وانتقلت لباقي المحلات بنفس العقار. 

وأضاف المصدر أن رجال الإطفاء تمكنوا من محاصرة النيران من كافة الاتجاهات واقتربوا من إخماده.

وتابع المصدر أنه لا يوجد أي ضحايا أو مصابين حتى الآن فيما تمركزت 4 سيارات إسعاف بمحيط الحريق  تحسبا لأي طارىء.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بـ2 خزان مياه استراتيجي إضافية للسيطرة على حريق محل المفروشات بوكالة البلح.

ونشب منذ قليل حريق ضخم بأحد محلات المفروشات بوكالة البلح بمنطقة وسط البلد وتم الدفع بـ12 سيارة إطفاء لإخماده وتم تعزيزها بـ2 خزان مياه استراتيجي.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا بنشوب حريق بوكالة البلح وعلى الفور انتقل اللواء أسامة فاروق مدير الادارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة وتم الدفع ب12 سيارة إطفاء لإخماده ويقوم رجال الحماية المدنية بمحاصرة النيران من كافة الاتجاهات.
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