بني خلاد: عمال النظافة مستاؤون

نفذ صباح اليوم عدد من عمال النظافة ببلدية بني خلاد، وقفة احتجاجية أمام مقر البلدية تنديدا بحادثة الاعتداء على عونين بلديين أثناء قيامهما برفع الفضلات من قبل مواطنين، حيث تم اتهام العملة بالتهاون في رفع القمامة.

وفي الوقفة شارك عدد من أعوان البلدية زملاءهم المتضررين الإحتجاج، وذلك بحضور عدد من النقابيين، وعبّر المحتجّون عن استنكارهم لتكرار الاعتداء على أعوان النظافة.