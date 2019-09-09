بورصة أبو ظبي تخسر 3.45 مليار ريال بختام التعاملات

أغلق سوق أبوظبي للأوراق المالية تداولاته بجلسة اليوم الاثنين على انخفاض، ليواصل هبوطه للجلسة الثالثة على التوالي؛ بفعل عمليات البيع على بعض الأسهم القيادية ، وانخفض المؤشر العام للسوق بنسبة 0.58 بالمائة، بما يعادل 29.37 نقطة، ليغلق السوق عند 5,075.88 نقطة ، وبلغ حجم التداول 142.965 مليون سهم، بسيولة وصلت إلى 382.205 مليون درهم، بعد تداول 2356 صفقة.





وبخصوص القيمة السوقية، فقد هبطت بمقدار 3.45 مليار درهم من 524.027 مليار درهم يوم أمس، إلى 520.574 مليار درهم بنهاية جلسة اليوم.





قطاعياً، انخفض الطاقة بنسبة 1.62 بالمائة، ثم أتى ثانياً قطاع الاتصالات بنسبة 1.20 بالمائة، وجاء ثالثاً العقارات بنسبة 0.85 بالمائة، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.37 بالمائة ، وكان أكثر سهم منخفض هو سهم شركة أسمنت الخليج بنسبة 4.41 بالمائة لمستوى سعر 0.65 درهم، بينما كان متصدر الأسهم الرابحة سهم شركة ميثاق للتأمين بنسبة 6.06 بالمائة ليغلق اليوم عند سعر 0.69 درهم.





وتصدر الأسهم على مستوى الحجم والقيمة سهم شركة "واحة الزاوية القابضة" بعد تداول 95.613 مليون سهم، بسيولة وصلت إلى 221.252 مليون درهم ، وبخصوص أداء قياديات السوق، انخفض سهم شركة دانة غاز بنسبة 2.03 بالمائة لمستوى سعر 0.97 درهم، وجاء من بعده سهم بنك أبوظبي التجاري بنسبة 1.89 بالمائة لسعر 8.37 درهم.





وفي ذات السياق، انخفض سهم مصرف أبوظبي الإسلامي 1.16 بالمائة لسعر 5.12 درهم، وهبط سهم شركة الدار العقارية بنسبة 0.91 بالمائة إلى 2.17 درهم.