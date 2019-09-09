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أمير الرياض يستقبل سفير جمهورية نيبال

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 04:11 م
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أمير الرياض يستقبل سفير جمهورية نيبال
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الفجر السعودي
 
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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم، اليوم، سفير جمهورية نيبال لدى المملكة الدكتور ماهيندرا براساد سنغ راجبوت.


وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة عدد من الموضوعات بين البلدين.

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