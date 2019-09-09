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رياض محرز يكشف حقيقة دخوله في خلاف مع جوارديولا

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 03:12 م
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رياض محرز يكشف حقيقة دخوله في خلاف مع جوارديولا
رياض محرز
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محمد علي
 
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ظهرت في الساعات الماضية أنباء عن دخول اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز في خلاف حاد مع مدربه الإسباني، بيب جوارديولا، وبدأت هذه الأخبار في الانتشار بصورة كبيرة على مواقع السوشيال ميديا، وهو ما دفع رياض محرز للخروج والرد على هذه الأخبار والحديث حول حقيقة دخوله في خلاف مع بيب جوارديولا.


وتحدث رياض محرز إلى قناة تليفزيونية جزائرية حول هذا الأمر قائلًا: "في الحقيقة، لا توجد أي خلافات بيبني وبين مدربي بيب جوارديولا، المدرب يثق في قدراتي ويعاملني بشكل رائع للغاية، وأشركني في مباراتين من أصل أربع رغم المنافسة القوية بين جميع اللاعبين في كافة المراكز داخل نادي مانشستر سيتي".


وأوضح محرز أنه يعلم أن المشاركة بشكل أساسي في تشكيلة مانشستر سيتي في الوقت الحالي، ليس بالأمر السهل، خاصة في ظل وجود مجموعة وكوكبة كبيرة من النجوم وبالتحديد في مراكز خط الوسط والهجوم، ولكنه على الرغم من ذلك لديه ثقة كبيرة في أن يشارك مع الفريق بشكل أكبر في هذا الموسم بالمقارنة مع الموسم الماضي، والذي شارك فيه في 27 مباراة مع مان سيتي في بطولة الدوري، 17 منها كأساسي و10 مباريات إحتياطي


وبعد ذلك انتقل رياض محرز للحديث حول منتخب بلاده، وعن كون الجماهير مطالبة بضرورة مساندة المنتخب خلال الفترة المقبلة،وذلك حتى تنجح الجزائر في إستغلال فوزها بكأس أمم أفريقيا في المضي قدمًا نحو تحقيق إنجازات أخرى في السنوات المقبلة، خاصة في ظل وجود جيل رائع من اللاعبين الرائعين على المستوى الأخلاقي، وعلى المستوى الفني كذلك، بحسب ما يراه الدولي الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي.

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