جمارك مطار القاهرة تعلن مزاد لبيع لوط سيارات.. اعرف شروط ورسوم الاشتراك والتأمين

أعلنت جمارك مطار القاهرة الدولي، عن عقد مزاد علني لبيع لوط سيارات ، ويقام المزاد الأربعاء القادم في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، كما يعقد مزاد بيع لوط سيارات في قاعة النادى المصري القاهري بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط ومن المقرر بيع 58 لوط سيارة ولوط دراجة بخارية ولوط مواتير سيارات ولوط قطع غيار ومستلزمات سيارات واردة من الخارج والمخزنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي.





انواع السيارات المقرر بيعها في مزاد مطار القاهرة





وعن أنواع السيارات التي سيتم عقد جلسة المزاد لبيعها هي من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك وارد الخارج بعدد لوط سيارة ماركات وطرازات وموديلات متنوعة ومنها "هامر- مرسيدس- BMW- باجيرو- لاندكروزر- بورش- دودج- فولكس- جاجوار- كرايسلر تويوتا-GMC- لكزس- فورد- هيونداى- سوبارو- مازدا- لكزس- نيسان -جراندشيروكى- شانج يونج- شيفروليه- سيارات نصف نقل كابينه مفردة وكابينة مزدوجة ولوط موتور ولوط دراجة بخارية".





شروط ورسوم الاشتراك في مزاد بيع لوط سيارات





تباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بمبلغ 400 جنيه، ويمكنك شراءها من 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الاسلامي بالدقي.





وقد بدأت معاينة السيارات بساحة جمارك سيارات " جمارك القاهرة بالمطار بالقرب من موقف الاتوبيسات بمطار القاهرة خلال أيام العمل الرسمية وتستمر حتى يوم عقد المزاد من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا.





ويتم تقديم بطاقة الرقم القومى للأفراد العاديين على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار).





ويتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 86 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط ويباع كل لوط على حده وبدون عموله.





قيمة تأمين مزاد بيع لوط سيارات





وعلى من يرغب في الاشتراك في المزاد سداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد ولا يرد التأمين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة، وفي حالة عدم رسو أي لوط من السيارات على المشترك في المزاد يتم استرداد التأمين، كما يتم خصم التأمين من سعر السيارة في حالة رسو اللوط على المشترك.





وعلى كل مشتري يرغب في شراء أكثر من لوط دفع وصل تأمين قبل البدء في التزايد في اللوط الثانى ويتم وضع وصل تأمين لكل لوط على حدة، كما يسدد من يرسو عليه المزاد 30% من ثمن السيارة المبيعة بمجرد انتهاء المزاد.





وفي حالة عدم السداد أو سحب المتزايد عطاؤه يصبح التأمين المؤقت حقًا للجهة الإدارية، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع .





كما يتم سداد باقي المبلغ الـ 70%، خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه كما يجوز منح مهلة إضافية للسداد مدتها 10 أيام بموافقة السلطة المختصة، وإذا تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد في المدة المحددة، تصبح المبالغ المدفوعة حقًا للجهة الإدارية ويصبح العقد مفسوخًا دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراءات قضائية ما لم تقرر السلطة منحه مهلة إضافية أخرى للسداد مع تحميله بمقابل تأخير يعادل سعر الفائدة كما أنه حالة التأخير في الاستلام خلال عشرون يومًا من تاريخ الإخطار تحصل مصروفات تخزين بواقع 1%، عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه وبحد أقصى خمسة أسابيع.





ولا يرد ثمن كراسة الشروط بينما يتم رد مبلغ 10 ألاف جنيه التي تدفع كتأمين لدخول المزاد في حالة عدم الشراء.





وتتسلم اللوطات المبيعة بعد اعتماد السلطة المختصة، ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات، كما يتم الترخيص لمن يرسو عليه المزاد طبقا لقانون المرور رقم 121 لسنه 2008 ويحصل على كتاب من مرور الميناء الذي تم عليه المزاد وكتاب آخر من الإدارة العامة لجمارك السيارات ويتوجه به للمرور محل إقامته للترخيص.