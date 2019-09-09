مبابي ونيمار على رأسهم.. غياب 4 نجوم عن باريس في موقعة ريال مدريد

يلتقي فريقا ريال مدريد وباريس سان جيرمان وجها لوجه الأربعاء بعد القادم، في المباراة التي تقام بينهما على ملعب حديقة الأمراء، وذلك لحساب الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأكدت تقارير صحفية فرنسية، ان فريق العاصمة سيواجه أزمة كبرى بغياب 4 لاعبين عن موقعة ريال مدريد، وفي مقدمتهم كيليان مبابي نجم الفريق.

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية، أن هناك 4 لاعبين سيغيبون عن باريس في مباراة ريال مدريد المقبلة.

وأكملت الصحيفة، أنه تأكد الفرنسي كيليان مبابي عن اللقاء في المباراة بسبب إصابته في الفخذ الأيسر، حيث يحتاج للوقت كي يتعافى ومن ثم يعود للمباريات، بالإضافة للبرازيلي نيمار دا سيلفا الموقوف منذ طرده ضد مانشستر يونايتد، بجانب الثنائي الألماني ثيلو كيرير وجوليان دراكسلر.

واختتمت الصحيفة، أن الأوروجوياني كافاني اقترب من اللحاق بالمباراة وسيكون ضمن الخيارات المتاحة للمدرب الألماني توخيل.

ويتواجد فريقا ريال مدريد وباريس سان جيرمان في المجموعة الأولى بجانب كلوب بروج وجالطة سراي التركي.