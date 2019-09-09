معتز هوساوي يعود للأهلي السعودي بعد غياب 360 يوما
الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 02:55 م
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محمد علي
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قالت صحف سعودية إن المدير الفني لنادي أهلي جدة، الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش قاد تدريبات الفريق وذلك استعدادًا للمواجهة المقبلة، بالنسبة للراقي في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، والتي ستكون أمام نادي الوحدة في إطار مباريات الأسبوع الثالث من البطولة.
وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي قد قررت أن يكون موعد مباراة أهلي جدة والوحدة، هو يوم السبت المقبل، والموافق 14 سبتمبر الجاري، وهذا بسبب وجود إرتباطات دولية لنجوم الأهلي والوحدة خلال هذا الأسبوع.
وكشفت الصحف السعودية عن عودة المدافع الدولي، معتز هوساوي، للتواجد في الفريق من جديد، وذلك بعد غياب طويل عن صفوف النادي الأهلي، بسبب الإصابة التي تعرض لها اللاعب، وأبعدته عن الفريق لمدة سنة كاملة، حيث خاض هوساوي برنامج علاج تحت رعاية طبية خاصة، وكانت هيئة الرياضة قد تكفلت بجزء كبير من مصاريف علاج لاعب الأهلي.
وكان النادي الأهلي بقيادة مدربه برانكو وكل اللاعبين قد أقاموا احتفالية لزميله، معتز هوساوي، وذلك خلال تدريبات يوم الأمس، بمناسبة زفافه.
الجدير بالذكر أن النادي الأهلي يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب البطولة السعودية، وذلك بعدما حقق الفوز في مباراة وتعادل في مباراة أخري، ليجمع 4 نقاط، ويصبح خلف أصحاب الصدارة نادي النصر ونادي الهلال بفارق نقطتين فقط، لذا فإن مباراة الوحدة تملك أهمية كبيرة بالنسبة لجماهير النادي الأهلي.
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