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حقيقة غياب رمضان صبحي والسولية عن الأهلي أمام الزمالك في السوبر المصري

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 02:35 م
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حقيقة غياب رمضان صبحي والسولية عن الأهلي أمام الزمالك في السوبر المصري
رمضان صبحي
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الفجر الرياضي
 
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يلتقي فريقا الأهلي والزمالك وجها لوجه في نهائي كأس السوبر المصري، يوم 20 من شهر سبتمبر الجاري، في إطار مباراة بطولة السوبر المصري لعام 2017-2018 بين المارد الأحمر بطل الدوري والفارس الأبيض بطل كأس مصر.

 

هل يغيب رمضان صبحي والسولية عن الأهلي أمام الزمالك؟

وكانت تقارير صحفية قد تداولت أنباء عن إيقاف ثلاثي الأهلي رمضان صبحي وعمرو السولية وأيمن أشرف، بعد مباراة بيراميدز في دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

 

وكان أيمن أشرف قد تلقى بطاقة حمراء خلال مواجهة بيراميدز في دور الـ16 لبطولة كأس مصر، بينما حصل الثنائي رمضان صبحي، وعمرو السولية على بطاقة صفراء خلال نفس المواجهة.

 

وأكد مصدر بالجبلاية، أن الثنائي رمضان صبحي وعمرو السولية سيشاركان بشكل طبيعي مع الأهلي ضد الزمالك في بطولة السوبر المصري.

 

ووفقا لمصدر باتحاد الكرة المصري، فأن الموسم يبدأ مع فتح باب القيد، وبالتالي نهاية مسابقة الدوري الموسم الماضي آخر يوليو  تعد بمثابة انتهاء الموسم المنقضي، بينما فتح باب القيد قبل استئناف مباريات الكأس يُعد إعلان انطلاق موسم جديد، وتسقط كافة الإنذارات التي حصل عليها اللاعبين في الموسم المنقضي، ما لم تستوجب إيقاف.

 

وطبقا للمادة 30 بند ج من لائحة المسابقات، تعد الإنذارات التي حصل عليها اللاعبون في مباراة الأهلي وبيراميدز هي الأولى لأنها تعقب فترة قيد جديدة بما يعني أنها موسم جديد يسقط قبلها أي انذارات قد حصل عليها ما لم يكن مجموعها 3 إنذارات.

 

ووفقا للائحة يتأكد غياب أيمن أشرف عن مواجهة السوبر، فيما سيتمكن الأهلي من إشراك السولية ورمضان صبحي لرفع البطاقات التي تلقاها اللاعبين في ختام مسابقة دوري الموسم الماضي.

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