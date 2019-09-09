الغربية تتخذ إجراءات استباقية لمواجهة السحابة السوداء وظاهرة حرق قش الأرز

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قال اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، إن المحافظة ستقوم بعمل كافة الإجراءات الاستباقية، وذلك للحد من ظاهرة حرق قش الأرز وعقد ندوات توعية لجميع المزارعين بطرق الاستفادة من القش كعلف حيواني بدلًا من حرقة، مؤكدًا على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وعمل محاضر فورية ضد من يقوم بحرق قش الأرز، الإعلان الواضح عن كافة أماكن تجميع قش الأرز عن طريق التنسيق بين مديرية الزراعة وجهاز شئون البيئة.



وكلف جهاز شئون البيئة بالمحافظة بتكثيف أعمال الرصد والقياسات البيئية لنوعية الهواء والمياه للتأكد من عدم وجود أي زيادات في نسب التلوث.



واستعرض أعمال جهاز شئون البيئة والتي تمثلت في أخذ 163 عينة ماء وهواء نتج عنها 112 عينة مطابقة و51 عينة مخالفة، كما قام بالتفتيش على (117 مكمورة فحم - 66 فواخير – 41 مصنع طوب - 118 منشأة صناعية – تقيم التأثر البيئي لعدد 1173 مشروع) لمتابعة الإلتزام بالإشتراطات البيئية، وقام أيضًا بأخذ 1121 عينة من عوادم السيارات نتج عنها 937 مطابق و184 مخالف حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال السيارات المخالفة طبقًا للقانون.



وفى السياق ذاته؛ أكد محافظ الغربية أن الحفاظ على البيئة هي مسئولية الجميع لتوفير بيئة نظيفة خالية من كافة أنواع الملوثات التي تتسبب في تغيير الظروف المناخية مما يضر بسلامة المواطنين.



كما أشار محافظ الغربية، أنة لن يتم السماح بحرق قش الارز هذا العام وظهور السحابة السوداء، مؤكدا أنة أصدر تعليمات فورية لجهاز شئون البيئة بتحرير مخالفات ومحاضر حين رصد أى حالة لحرق قش الارز.



وأضاف أن قش الارز يتم الاستفادة منة فى صناعات مختلفة وأنة ذات جدوى أقتصادية جيدة، وأنة فى حالة بيعة أو استخدامة كعلف حيوانى يكون ذات منفعة كبيرة.



وأن حرق قش الارز يتسبب فى انتشار السحابة السوداء، مما يؤدى الى تلوث البيئة، ويؤدى الى خطورة على حياة المواطنين.