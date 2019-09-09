تعرّف على نشاط وحدات الحرس الوطني بكامل تراب الجمهوريّة خلال الفترة الممتدّة بين 01 و07 سبتمبر

تمكنت وحدات الحرس الوطني بكامل تراب الجمهورية، خلال الفترة الممتدة من يوم 01 سبتمبر والى غاية يوم 07 سبتمبر 2019، من تحقيق النتائج التالية:





إحباط 95 عملية تهريب قدرت القيمة المالية الجملية للبضائع المهربة المحجوزة بحوالي 06 مليون و110ألاف دينار.





إلقاء القبض على 1547 شخصا مفتش عنهم من أجل قضايا حق عام.





حجز 110 سيارة وشاحنة مفتش عنهم.





حجز 1.11 كلغ و25 قطعة مختلفة الاحجام من مخدر القنب الهندي "الزطلة" و116 قرص مخدر بقيمة مالية تقدر بحوالي 19 ألف دينار.





حجز 8500 علبة جعة و120 قارورة خمر قيمتهم المالية تقدر بحوالي 29 ألف دينار.





حجز 06 بنادق صيد عيار 12 و16 مم و25 خرطوشة من نفس العيارين.





إحباط 13 عملية إجتياز للحدود البرية خلسة وإلقاء القبض على 33 مجتازا.





إحباط عمليتي إجتياز للحدود البحرية خلسة وإلقاء القبض على 20 مجتازا.