210 بلاغات عن جرائم اغتصاب الأطفال والعنف الأسري في الشرقية

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن وحدة الحماية العامة للطفل بالديوان العام تقوم ببحث ورصد وحل المشكلات الخاصة بالأطفال، وكذلك استقبال البلاغات الخاصة بنجدة الطفل على الخط الساخن16000.





وأشار غراب، في بيان صحفي له، اليوم، إلى أن الوحدة تجري تحويل البلاغات المقدمة علي عنوان المركز التابع له الطفل لحلها فورا، مشيرًا إلي أن وحدة الحماية العامة للطفل تلقت 210 بلاغًا خال 9 أشهر

تنوعت مابين"عنف أسري – اغتصاب – وزواج قاصرات - وتسول – وإيواء – وتنمر" وتم التعامل معها فورًا وحلها للحفاظ على الطفل وحمايته.





وشدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على أهمية دور وحدة الحماية العامة للطفل في معالجة وحل مشاكل الأطفال والمساهمة الجادة في تقديم الخدمة للأم والطفل، وذلك من خلال استراتيجية عمل مُحدد للنهوض بوضع الطفل والوصول به إلى بر الآمان.





وأوضحت سرية محمد، مديرة مكتب حماية الطفل بالمحافظة، أنه تم التعامل مع 210 بلاغًا وحل جميع البلاغات فورًا، للحفاظ على الطفل وحمايته، لافتةً إلى أنه تم التنسيق مع عدد من المحافظات لتبادل الخبرات وتحقيق الاستفادة من التجارب المختلفة لحماية الطفل والحفاظ عليه من الشارع وتقديم مواطن يساهم في تقدم ورقي المجتمع.





وأشارت، إلى أن هناك جهودًا لتطويرمنظومة حماية الطفل بها والعمل عليها في الفترة القادمة وتنفيذ دورات للعاملين بوحدات للتدريب على طرق حماية الطفل وآليات الرصد، وكذا التعامل مع حالات الأطفال المعرضة للخطر وتفعيل الخط الساخن 16000 لاستقبال شكاوى نجدة الأطفال عليه.





من جهتها، أوضحت سرية محمد إبراهيم، مديرة مكتب حماية الطفل، أن المكتب يقوم بعمل حملات موسعة على مستوى المحافظة للتوعية بخطورة الإقدام على ختان الإناث لآثارها الضارة على الفرد والأسرة والمجتمع، والتعريف بالقوانين المنظمة والرادعة للابتعاد عن هذه الظاهرة السلبية والتي نهى عنها الإسلام.





وأشارت مديرة مكتب حماية الطفل، أن المكتب يقوم بتنظيم ندوات توعوية وزيارات ميدانية لجميع الوحدات الفرعية بمراكز المدن؛ وذلك للوقوف علي أهم التطورات والمشاكل الخاصة بالطفولة، وتحسين قدرات الوحدة الفرعية بالمراكز والوحدة العامة ومناقشة وحل البلاغات الصعبة والمستعصية، ودعم منظومة الحماية الوطني الخاص بالطفل المعرض للخطر والحفاظ علية من الشارع.









وعلى صعيد أخر، يتابع محافظ الشرقية، إجراءات تقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع فى الأعمال التى اُرتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، والمقدمة بالمراكز التكنولوجية بمختلف المراكز والمدن والأحياء، وذلك تفعيلًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الخاص بفتح باب تلقى طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.





وجه محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتيسير على المواطنين خلال أعمال تلقى طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية، وتقديم أوجه الدعم اللازمة لهم، مشيرًا إلى أن إجمالي عد الطلبات المقدمة حتى الآن بلغ 960 طلب موزعًا كالأتي (90 طلب بمركز الزقازيق – 6 طلبات بحي أول – 38 طلبًا بمنيا القمح – 49 طلب بأبو حماد – 58 طلب بديرب نجم – 129 طلب بههيا – 90 طلبًا ببلبيس – 11 طلبًا بفاقوس – 103 طلبات بأبو كبير – 43 طلب بالحسينية – 157 طلب بالإبراهيمية – 74 طلب بكفر صقر – 26 طلب بأولاد صقر – 51 طلبًا بمشتول السوق – طلب بالقنايات – 12 طلبًا بالقرين – 8 طلبات بصان الحجر – 7 طلبات بحي ثان – 7 طلبات بمنشأة أبو عمر).



