نجم برشلونة يورط فالفيردي





والوحيدون الذين لم تتم تغطيتهم هم لويس لويس لم يوقع النادي بديلاً للرقم 9 وتم وضع الثقة الكاملة به.





على الرغم من حقيقة أنه يبلغ من العمر 33 عامًا في شهر يناير ، فإنه لا يزال جزءًا أساسيًا من أحجية هم وهذا ليس جزئيًا بسبب فهمه مع سواريز وميسي سيكون مرجع الكاتالونيين في الهجوم مرة أخرى هذا الموسم ، وليس هناك نقاش يدور حول هذا الأمر.





ويعود ذلك جزئيًا إلى قدرته ، ولكن أيضًا بسبب عدم وجود منافسة يمكن للاعبين الآخرين اللعب في هذا المنصب ، لكنهم يؤدون أدوارًا مختلفة.





لقد بحثوا عن شخص ما خلال نافذة الصيف وكان لوكا جوفيتش المرشح الأول ، لكن لم يتم التعامل معهم بجدية. والنتيجة هي أن فالفيردي يواجه 2019/20 برقم واحد فقط 9 للاتصال.





سجل سواريز 23 هدفًا في الموسم الماضي ، 19 منها كانت في دوري الدرجة الأولى الايطالي.





في عام 2017/18 ، سجل 31 هدفًا في جميع المسابقات ، وحصل على 36 هدفًا في عام 2016/17 ووصل عام 2015/2016 إلى 59 هدفًا.





الحملة لم تنته كما هو مأمول منه ولا للنادي حيث خرج من المباريات النهائية بعد اختياره للخضوع لعملية أخرجته من نهائي كأس كوبا ديل ري، لكن ضمنت مشاركته في كأس أمريكا.





لكن ، الآن كل العيون تواجه الأمام. لم يكن سواريز معروضًا للبيع هذا الصيف، وسيكون مهماً كما كان في أي وقت بالنسبة إلى البلوجرانا.

يتمتع إرنستو فالفيردي بأقرب فريق مثالي في برشلونة حيث يمكنه أن يطلب ذلك. لديه 21 لاعبًا ويتضاعف في كل موقف تقريبًا.