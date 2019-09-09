السعودية تصدر قرارًا هامًا بشأن رسوم تكرار العمرة
الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 01:24 م
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الفجر السعودي
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رفع الدكتور محمد صالح بنتن وزير الحج والعمرة السعودي، ورئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن، اليوم الاثنين، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة صدور قرار متضمن إعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والمرور والمشتمل على إلغاء رسوم تكرار العمرة، حسبما أفادت صحيفة عكاظ السعودية.
وقال وزير الحج والعمرة، إن القرار يدعم الجهود الرامية لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر في عام 2030، وسط منظومة من الخدمات الجليلة التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم براحة واطمئنان، حسبما أفادت صحيفة عكاظ السعودية.
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