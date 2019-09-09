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فى ذكرى ميلاده.. تعرف على تفاصيل حياة الراحل أبو الفتوح عمارة

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 01:38 م
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فى ذكرى ميلاده.. تعرف على تفاصيل حياة الراحل أبو الفتوح عمارة
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هبة أحمد
 
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يصادف اليوم ذكرى ميلاد الفنان أبو الفتوح عمارة، حيث قدم بعض الأدوار الثانوية، التى برع فى تقديمها، واستطاع من خلالها ان يترك بصمة فى قلوب محبيه. 


لقطات من حياته الشخصية 

ولد أبو الفتوح عمارة فى عام 1931 بمحافظة الشرقية، أعماله الفنية تقارب 200 عمل تتنوع بين السينما والمسرح والإذاعة والتليفزيون، هو شقيق الفنانة فاطمة عمارة.


لقطات من حياته الفنية

تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية،وفى الستينات شارك بعروض فرقة عبدالرحمن الخميسي المسرحية ومن بينها "عزبة بنايوتي"، ثم مسرحيات "روض الفرج" و"البريمة" لفرقة المسرح الحديث،ومن أشهر المسلسلات التي قدمها "البخيل وأنا"، مع الفنان الراحل فريد شوقي و"يوميات ونيس" مع الفنان محمد صبحي، "أبوالعلا 90"، "الصبار"، "حلم الجنوبى"، شارك في العديد من الأفلام الناجحة وهى : "قضية عم أحمد" ، "ناصر ٥٦" ، "المواطن مصري" ، "الأراجوز"، رشحه المخرج يوسف شاهين إلى دور كبير فى فيلم "العصفور"، بعد مشاهدته له فى دور لا يتعدى الدقيقة على الشاشة، اشتهر أبو الفتوح عمارة بشخصية عم أحمد في فيلم "قضية عم أحمد" مع الفنان فريد شوقي، فقام بدور العامل البسيط الذي ينسي سيجارته مشتعلة فوق البارود مما إلى انفجار المستودع احتراقه.


كما لقب ب" أبو القمصان" ، ومن أشهر أقواله كلمة "عدم المؤاخذة" والتي كان يرددها في معظم أفلامه.


توفى أبو الفتوح عمارة في يوم 18 يوليو عام 1998 عن عمر يناهز 67 عاما،و ترك خلفه ميراثًا يمتلئ بالأعمال الفنية المتميزة.
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