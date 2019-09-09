تحرير 120 محضر مخالف ومصادرة 39 كيلو لحوم بالمنيا



وأضاف رئيس المركز، أن تنفيذ هذه الحملات يتم بشكل مستمر ودوري لإزالة جميع أشكال التعديات والإشغالات والتي من شأنها الإضرار بالصالح العام من خلال رصدها والتصدي لها ومعاقبة المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.



حيث تواصل الوحدة المحلية لمركز ملوي بالمنيا، جهودها في رفع الإزالات والإشغالات وضبط الأسواق بشوارع المركز، حيث نظمتح الوحدة المحلية حملة مكبرة بالتعاون مع شرطة المرافق والجهات المعنية، تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بالحفاظ على حرم الطريق العام وتحقيقا للسيولة المرورية أمام المواطنين.



"مصادرة 39 كيلو لحوم".



وعلى جانب آخر، شنت اليوم الاثنين مديرية الطب البيطري بالمنيا حملة تفتيشية مكبرة على أسواق عرض وبيع اللحوم في مراكز المنيا، بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين والجهات المعنية،تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بضبط الأسواق والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.



قال الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري، إن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية ضبطت خلال الحملة 39 كجم لحوم منها، 32 كجم لحوم للذبح خارج المجازر الحكومية، و7 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مشيرًا إلى انه تم مصادرة كافة المضبوطات وفقًا للشروط والضوابط الصحية والبيئية المتبعة وتحويل الأمر للنيابات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.



وأكد مدير الطب البيطري على استمرار الحملات التفتيشية بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة بهدف تشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم والقضاء على الغش التجاري حرصا على الصالح العام.



"جولة تفقدية بشارع مصر"



وفي سياق متصل، أجري اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، جولة تفقدية بشارع مصر والذي نفذته المحافظة على كورنيش النيل بمدخل دماريس بمدينة المنيا، لشباب الخريجين ويضم العديد من الأنشطة التجارية.



تفقد المحافظ غرفة المراقبة الالكترونية الخاصة بالمشروع، حيث تابع الإجراءات الأمنية المتخذة لتأمين المكان موجهًا بإحكام الرقابة على كافة الوحدات ومتابعة حركة السير داخل المكان لضمان أمن وسلامة المواطنين من أبناء المحافظة.



كما تابع المحافظ خلال جولته سير العمل بعدد من الوحدات والأكشاك، حيث اطمئن على الحالة العامة بالمكان، موجهًا أصحاب المحلات بضرورة الالتزام بتطبيق المعايير والضوابط المتفق عليها لتشغيل تلك الوحدات من الالتزام بالمساحات المخصصة لكل وحدة، والحفاظ على أعمال الصيانة والنظافة العامة ضمانًا لاستمرار نجاح المشروع.



كما تفقد المحافظ الأماكن المخصصة للمواطنين على كورنيش النيل حيث استمع المحافظ إلى آراء وملاحظات المواطنين وانطباعهم عن بداية العمل في مشروع شارع مصر وأماكن الانتظار، حيث أعرب عدد من المواطنين عن رضاهم عن الشكل الجمالي والحضاري للمنطقة ومدى تميز المشروعات القائمة بالفعل من حيث الجودة والنظافة.



وأكد المحافظ أن مشروع شارع مصر يهدف إلى دعم شباب الخريجين وتقديم يد العون لهم وتسخير الإمكانيات اللازمة لتمكينهم من تنفيذ وإقامة مشروعاتهم الصغيرة، برؤية حضارية جديدة تتم بشكل منظم ومنضبط، مما يتيح توفير فرص عمل للشباب داخل إطار قانوني.



كما شملت جولة المحافظ تفقد ومتابعة حملات رفع وإزالة الإشغالات بأحياء غرب وجنوب المدينة وعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية، موجهًا باستمرار أعمال رفع الإشغالات والتعديات على جانبي الطريق للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين والأكشاك العشوائية وفتح الطريق أمام المارة من المواطنين والسيارات وتحقيق سيولة مرورية بالمدينة والحد من الزحام والتكدس خاصة وقت الذروة.

قال اللواء وجدي زقزوق رئيس الوحدة المحلية لمركز ملوي، إن الحملة أسفرت عن تحرير 76 محضر إشغالات و44 محضر حماية مدنية وأمن صناعي، وذلك حفاظًا على المظهر الحضاري للمدينة.