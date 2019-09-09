كيف تغير سلوكك؟

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كم مرة شعرت بالاسف بسبب عدم إعجابك بسلوكك؟

كم مرة ألقيت باللوم على نفسك لأنك غير مميز؟



لقد مر كل واحد منا بمثل هذه اللحظات ولكن المشكلة هي عندما يصبح السلوك غير المرغوب فيه جزءًا معتادًا من حياتنا اليومية.



إذا أصبح سلوكك غير المرغوب فيه جزءًا من شخصيتك، فلا تقلق لأنه بعد قراءة هذه المقالة، ستتمكن من تغيير سلوكك خلال فترة زمنية قصيرة.



• تغيير سلوكك بمساعدة عقلك الباطن

سوف يتبع عقلك الباطن أي أوامر تصدرها دون التفكير في تأثيرها على حياتك. إذا استمررت في إرسال إشارات إلى عقلك الباطن للتصرف بطريقة خرقاء، فسوف تتبع أوامرك وسوف ينتهي بك الأمر إلى التصرف بطريقة خرقاء دون معرفة السبب.



المفتاح لتغيير سلوكك هو فهم كيفية إرسال هذه الأوامر إلى عقلك الباطن ثم العمل على عكس العملية. الحقيقة هي أن العقل الباطن يتلقى الأوامر من خلال التصور.



هل حاولت يومًا ملاحظة ما يحدث لجسمك أثناء مشاهدة فيلم رعب؟ خلال هذه التجربة، سيحاول عقلك الباطن حمايتك من خلال تنشيط استجابة القتال والاهتزاز.



ولكن لماذا تم تفعيل هذا الرد؟ لأن العقل الباطن تلقى إشارة من ذلك الفيلم الذي كنت تشاهده واعتقد أنك في خطر حقيقي!



هذا بالضبط ما يحدث عندما تتخيل شيئًا في عقلك. لا يعرف العقل الباطن أي اختلاف بين التجارب الفعلية والتجارب المتخيلة وهذا هو السبب في أنه يقبل الإشارات سواء تم إرسالها من خلال التصور أو حتى من خلال فيلم.



لذلك إذا تمكنت من تصور أدائك المرغوب، فستتمكن من تغيير سلوكك باستخدام التصور.



أحد الأسباب الرئيسية لفشل الناس في التغلب على صدمات الانفصال هو أنهم يستخدمون التصور بشكل غير صحيح. يمكن ان يمنعك تصور نفسك مع شريك حياتك القديم من التعافي بسرعة. تستمر هذه الصور التي تنتقل إلى برنامج عقلك الباطن في عدم استعادتها وبالتالي إجبارك على البقاء مكسورًا.



• تغيير سلوكك باستخدام التصور

ما الذي تعتقد أنه سيحدث في سلوكك إذا واصلت تصور نفسك وأنت تتصرف بطريقة خرقاء قبل حدث معين؟ في الحقيقة هذا كيف يغير معظم الناس سلوكهم دون أن يلاحظوا !!



في معظم الحالات، ينتج سلوكك غير المرغوب فيه عن مئات الصور التي واصلت قصفها لعقلك الباطن. على سبيل المثال، إذا تابعت تصور الأشخاص يضحكون عليك وأنت تقدم عرضًا تقديميًا، فسوف ينتهي بك الأمر إلى جعلهم يضحكون عليك عندما تفعل ذلك في الحياة الحقيقية.



كل موقف سلبي تتخيله سيكون بمثابة ترتيب جديد لعقلك وسيؤدي ذلك إلى تغيير سلوكك. لنفترض الآن أنك تريد تغيير سلوكك بحيث تتصرف بطريقة واثقة، كل ما عليك فعله هو الحفاظ على تصور نفسك وأنت تتصرف بثقة قبل الوصول إلى وجهتك مباشرةً، وستفاجأ بالتغيير في السلوك الذي ستلاحظه.



عندما تتخيل نفسك تتصرف بطريقة واثقة، سيتلقى عقلك الباطن الأمر ويساعدك على التصرف بثقة.



• كيفية تغيير سلوكك بشكل دائم

لن يغير التصور من سلوكك لفترة مؤقتة من الوقت ولكن إذا واصلت تصور نفسك وأنت تتصرف بثقة قبل كل حدث مهم، سيقتنع عقلك الباطن بأن هذا هو سلوكك الطبيعي وسيحدث تغيير دائم في السلوك.

