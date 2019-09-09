كوكاكولا يتعاقد مع مدافع الترسانة

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نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي كوكاكولا في دعم خطوطه استعداداً لخوض منافسات مجموعة القاهرة، بدوري القسم الثاني، بالحصول على توقيع اللاعب أحمد عبد المنعم مدافع الترسانة.





وقام منعم بالتوقيع لكوكاكولا لمدة موسمين، في صفقة إنتقال حر، عقب رحيله مؤخراً عن الترسانة، وفقاً لرؤية علاء ميهوب المدير الفني للشواكيش.





وتعاقد كوكاكولا مؤخراً مع مجموعة كبيرة من اللاعبين منهم أكرم عبد ربه لاعب فاركو، ومحمد كفته لاعب غزل المحلة، واسلام كمونه من السكة الحديد، وإيهاب عبد المقصود من المقاولون، ومعتز نجيب، وكريم عرفات، من إنبي، وعمرو عبد المجيد حارس الشرطة.





وخاض كوكاكولا مؤخراً 10 لقاءات ودية، حيث فاز مؤخراً على الداخلية 1-0، وعلى المرج 2-0، وعلى منتخب السويس 2-0، وتعادل مع بترول أسيوط 1-1، وخسر من المنيا 0-1، وتغلب على الأوليمبي 1-0، وتعادل من قبل أمام الجيش والإسماعيلي 0-0، وفاز على السكة والفيوم 2-1، وحلوان 6-1، وإيروسبورت 4-0.





ويشارك كوكاكولا في المجموعة الثانية، التي تضم الزرقا، المريخ، الترسانة، سيراميكا، جمهورية شبين، النصر، النجوم، بتروجت، الداخلية، منتخب السويس، القناة.





ويقود الفريق جهاز فني يضم ممدوح عبد الحي، مديرا فنيا، وهيثم ابراهيم مدرب عام، وسيد عبد القادر احمال، ومحمد مصطفى مدرب حراس، وأيمن عبد القادر مدير إداري.