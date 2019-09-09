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اليوم وغدا.. توقّع نزول أمطار غزيرة مع ظهور الصواعق

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 01:22 م
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اليوم وغدا.. توقّع نزول أمطار غزيرة مع ظهور الصواعق
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مروى الجلاصي
 
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أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة للوضع الجوي، أن الطقس لايزال ملائما اليوم الاثنين 09 سبتمبر 2019، لنزول الأمطار بأغلب الجهات ومؤقتا رعدية ومحليا غزيرة، مع تساقط البرد بأماكن محدودة وظهور الصواعق.

وأشار المعهد الى أن كميات هذه الأمطار تتراوح عامة بين 30 و50 مليمترا، لتصل محليا إلى 80 مليمترا بولايات القصرين وسيدي بوزيد والقيروان وسليانة والمناطق الشرقية للبلاد.

ويتوقّع أن يتواصل نزول الأمطار بأغلب الجهات غدا الثلاثاء 10 سبتمبر 2019، وتكون رعدية ومؤقتا غزيرة خاصة بالشمال والمناطق الشرقية.

كما أنه من المنتظر أن تهبّ الرياح قويّة، أثناء ظهور السحب الرعدية، لتتجاوز مؤقتا 80 كلم/س في شكل هبّات.
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