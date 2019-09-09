"اختار حياتك" ورشة عمل بإعلام بنها لحماية النشأ من المخدرات (صور)

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نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالتعاون مع مركز النيل للإعلام والتعليم والتدريب ببنها بالادارة العامة لإعلام القليوبية، ورشة عمل لشباب المتطوعين تحت عنوان "اختار حياتك" لحماية النشأ من التدخين والمخدرات من اليوم الأثنين حتى الخميس القادم.



ومن جانبها تحدثت الدكتورة مروة صبرى المشرف العام على الصندوق بالقليوبية، عن مفهوم الإدمان وأنواعه المختلفة ومسبباته النفسية والاجتماعية والأضرار الصحية والعقلية لتعاطي المخدرات وعلاج الإدمان النفسي والجسمانى والأعراض الإنسحابية مشيرة إلى مخاطر التدخين وكيفية الوقاية منه وبعض المفاهيم المغلوطة حول تعاطي وإدمان المواد المخدرة .



وأضافت ريم حسين مدير مركز النيل للإعلام، أن المركز يهتم بقضية إدمان المخدرات بإعتبارها قضية أمن قومى وتمس السلم الاجتماعي ولذلك فإن المركز حريص على إقامة الندوات التثقيفية وورش العمل لرفع وعى طلاب المدارس وشباب الجامعات بمخاطر التدخين والإدمان.



ومن جانبه قال الدكتورعلاء عبدالحليم محافظ القليوبية، إن مشكلة المخدرات من المشاكل الكبيرة التى تؤرق المسئولين في المحافظة.



وأشار المحافظ إلى أن المحافظة سوف تقوم بمساعدة الأجهزة الأمنية للحد من انتشار ظاهرة تعاطي والاتجار في المواد المخدرة بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية.



وشدد على ضرورة عمل اختبارات السائقين والموظفين كل فى أماكن عمله حتى يتم القضاء على تعاطي المخدرات.



وأضاف أنه جار التنسيق مع جامعة بنها لإنشاء مركز متكامل لعلاج السموم ومكافحة الإدمان.



وقال إن المركز الجديد سوف يتم إنشاؤه على مستوى عال طبقا للمواصفات العالمية لخدمة أهالي المحافظة الذين في حاجة ماسة إلى هذا النوع من الخدمة الطبية، كما أنه سيقدم هذه الخدمة الطبية المميزة لمحافظات الدلتا المجاورة أيضا.



وكان قد أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع محافظة القليوبية ماراثون رياضى من أمام مبنى المحافظة حتى جامعة بنها بمشاركة طلاب الجامعة في إطار الحرص على مكافحة تعاطى المخدرات ورفع الوعى لدى الطلاب بالآثار السلبية للإدمان، تحت شعار حملة " أنت أقوى من المخدرات ".



ويستهدف الماراثون إلقاء الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023"، والتعريف بالمراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن والبالغ عددها 22 مركزا علاجيا حتى الآن، والتأكيد على أن الرياضة أحد العوامل الرئيسية للحد من تعاطى المخدرات، حيث تم إطلاق الماراثون بالسير على الأقدام من أمام مبنى محافظة القليوبية وحتى دخول الجامعة.



كما تم تنظيم ندوة تثقيفية داخل جامعة بنها بمشاركة 1500 طالب وطالبة، تضمنت الحديث عن الأبعاد الاجتماعية والنفسية لمشكلة تعاطى المخدرات وأكثر المواد انتشارا وتأثيرها على الصحة، وكذلك استعراض دور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان في مواجهة الظاهرة بالتعاون مع الجهات المعنية.



وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه سيتم تنفيذ البرنامج التدريبي "اختار حياتك" داخل 300 مدرسة بمحافظة القليوبية، وذلك لإعداد قيادات طلابية وتوعيتهم بخطورة مشكلة تعاطي المخدرات في إطار تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطي المخدرات كما سيتم العمل على تعميم البرنامج داخل المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتوعية الطلاب بمخاطر الإدمان.



وأكد عمرو عثمان، أن هناك تفاعلا كبيرا من جانب شباب الجامعات مع حملة " أنت أقوى من المخدرات" لمناهضة الإدمان، ﻭأنه سيتم استمرار تنظيم ندوات توعوية بأضرار المواد المخدرة داخل الجامعات.



وأشار إلى أنه سيتم أيضا التنسيق مع محافظة القليوبية وجامعة بنها لإنشاء مركز علاج الإدمان والسموم بكلية طب جامعة بنها بجانب وجود مستشفيات بنها والخانكة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بمحافظة القليوبية، حيث تردد عليهم ما يقرب من 11272 مريض إدمان في أول 9 أشهر من العام الحالى وتم توفير الخدمات العلاجية لهم مجانا.









