حبس عاطلين 15 يوما لانتحالهما صفة رجال شرطة

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أصدر قاضى المعارضات بمحكمة جنح عابدين قرارا، بحبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة انتحال صفة رجلى شرطة كهرباء، للنصب والإحتيال على المواطنين.



كان قد تلقى قسم شرطة عابدين، بلاغا من أحد المواطنين "صاحب ورشة نجارة كائنة بدائرة القسم، بأنه حال تواجده بالورشة ملكه حضر إليه شخصان مدعين أنهما من رجال الشرطة من قوة مباحث شرطة الكهرباء" وطلبا منه مبالغ مالية لعدم تحرير محضر سرقة تيار كهربائى، وأنه يرتاب فى أمرهما.



و على الفور انتقلت قوة أمنية تابعة لمباحث القسم لمحل البلاغ، وتمكنت من ضبطهما، وتبين أنهما (كهربائى، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق، سبق اتهامه فى 12 قضية، آخرها "انتحال صفة"، وعاطل، وبحوزتهما مبلغ مالى.



بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، على النحو المشار إليه، بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة، وأضافا أن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما، من متحصلات واقعة نصب أخرى بذات الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وفى سياق منفصل، قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، اليوم، بعدم اختصاصها بنظر الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بوقف قرار منع "فريدة" ابنة جمال مبارك نجل الرئيس السابق من السفر خارج البلاد، وإحالته لمحكمة جنايات الجيزة للاختصاص.



واختصم الطعن 14815 لسنة 61 قضائية علّيا، جمال محمد حسني مبارك.



وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت في نوفمبر 2014، بقبول الطعن المقام من جمال، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، للمطالبة ببطلان قرار منع ابنته من السفر.



وكان نجلا مبارك تقدما بطعن ضد قرار منع أولادهما "عمر" و"فريدة" من السفر، وحملت الدعويان أرقام 6456، 6466 لسنة 68 قضائية، وطالبتا بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من جهاز الكسب غير المشروع، بوضع أحفاد مبارك على قوائم الممنوعين من السفر.تأجيل الطعن على إلغاء حكم السماح لحفيدة "مبارك" بالسفر لـ23 يومية.



