سيلفستر ستالون يكشف تفاصيل إصابته بالشلل

اشتهر الممثل الأمريكي سيلفستر ستالون بصوته وبنيانه الجسدي، ولكن هذا المظهر المختلف هو نتيجة لحادث طبي يعود إلى ولادته.





ففي مقابلة أذاعتها قناة "تي أف 1" الفرنسية أمس الأحد، أوضح نجم "روكي" أن والدته واجهت مشاكل أثناء الولادة مما اضطر الأطباء إلى استخراجه باستخدام "ملقط".





وعقب هذه المضاعفات، عانى ستالون من شلل في الجانب الأيسر من الوجه جراء إصابة أعصاب الوجه وتلفها. ومنذ ذلك الحين، يعين النجم الأمريكي بفم ملتوٍ قليلًا ولسات نصف مشلول. كما عانى نتيجة لذلك من مشكلة في النطق.





ستالون يكشف كواليس الجزء الأول من "رامبو"

ولم يمنع كل ذلك ستالون عن انطلاق مسيرته الفنية في هوليوود. وفي الوقت الذي يستعد فيه لإطلاق الجزء الخامس من سلسلة "رامبو" في 25 سبتمبر المقبل، كشف ستالون عن كرهه لأول جزء شارك فيه.





وقال ستالون في المقابلة: "اعتقدت أنه كان أسوأ فيلم قمت بتمثيله. كان الأمر سيئاً للغاية لدرجة أنني ذهبت لوكيل أعمالي لكي أسأله: هل يمكننا شراء الفيلم لحرقه؟"





وأضاف: "في الولايات المتحدة، لم تكن العقليات جاهزة لهذا النوع من الأفلام. وعلاوة على ذلك، كنت الخيار الحادي عشر للقيام بهذا الدور. فقد رفض الممثلون الآخرون لأنه كان مثيرًا للجدل للغاية".





مسيرة سيلفستر ستالون

سيلفستر ستالون وُلد في 6 يوليو 1946 في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. وهو ممثل ومخرج وسيناريست ومنتج أمريكي.





تم ترشيح ستالون لجائزة أفضل ممثل رئيسي في مهرجان الأوسكار عن دوره في فيلم "روكي" عام 1977. وحصل على جائزة جولدن جلوب لأفضل ممثل مساعد عام 2016 عن دوره في فيلم "كريد". وتم ترشيح ستالون أيضًا لجائزة الأوسكار كأفضل ممثل مساعد في نفس الدور.





واشتهر ستالون بأدوار الحركة في أفلامه التي يعد أشهرها "روكي" بأجزاءه الستة و"رامبو" بأجزاءه الخمسة والذي سيصدر الجزء الأخير منه نهاية الشهر الجاري.





"روكي" كلمة السر في نجاح ستالون

وكان فيلم "روكي" السبب الرئيسي في النجاح الكبير الذي حققه سيلفستر ستالون في مسيرته الفنية، هذا الملاكم الذي كان يعتبر من الهواة إلى أن تحداه أحد الأبطال ليثبت مهارته لكنه فاز عليه وحقق النجاح الذي كان يسعى إليه رغم اليأس المسيطر على حياته.





تم طرح الفيلم عام 1976 وحقق أرباحًا تُقدر بـ117 مليون دولار، وصدر منه ستة أجزاء وحققت النجاح نفسه تقريبًا.





"رامبو" إضافة فنية لنجاح ستالون

والفيلم الثاني المؤثر في حياة ستالون هو "رامبو" الذي شاركه فيه الممثل ريتشارد كرينا الذي لعب دور مدرب لـ"رامبو".





وتم طرح أول جزء عام 1982 وحقق مبيعات وصلت لـ46 مليون دولار، كما حققت الأجزاء الأخرى من الفيلم مبيعات ضخمة خاصة الجزء الثالث الذي أنتج سنة 1988 وتجاوز حاجز الـ53 مليون دولار.



