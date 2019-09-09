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إضطراب وانقطاع في توزيع مياه الشرب بكل من بن عروس وزغوان

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 01:17 م
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إضطراب وانقطاع في توزيع مياه الشرب بكل من بن عروس وزغوان
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مروى الجلاصي
 
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تمّ تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع مياه الشرب اليوم الإثنين 09 سبتمبر 2019، بمعتمديتي فوشانة والمحمدية (ولاية بن عروس) ومنطقة جبل الوسط (ولاية زغوان).

وأفادت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، في بلاغ أصدرته، أن هذا الإضطراب يأتي تبعا لقيام مصالحها بأشغال صيانة لإصلاح عطب طرأ خلال الليلة الفاصلة بين يومي الأحد 08 سبتمبر والاثنين 09 سبتمبر 2019، على قناة جلب رئيسية قطر 600 مم مزوّدة لولايتي بن عروس وزغوان.

وتوقّع المصدر ذاته، إستئناف التزويد تدريجيا خلال الليلة الفاصلة بين يومي الاثنين 09 سبتمبر والثلاثاء 10 سبتمبر 2019.
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