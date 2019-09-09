3 مباريات ودية لإف سي مصر

قرر الفريق الأول لكرة القدم بنادي إف سي مصر خوض ثلاث مباريات ودية تحت قيادة المدير الفني الجديد عبد الناصر محمد، استعداداً للدوري الممتاز.









ومن المقرر أن يلعب إف سي مصر مع أسمنت أسيوط اليوم الإثنين على ملعب الكلية الحربية، ثم يلتقي مع غزل المحلة يوم الأبعاء على نفس الملعب، كما سيخوض نادي مصر مواجهة ثالثة أمام وادي دجلة يوم الخميس.









وخسر نادي مصر في المباراة الودية السابقة من الإنتاج الحربي بخمسة أهداف مقابل هدفين، كما فاز من قبل على الحمام بهدفين لهدف، وتعادل مؤخراً مع الترسانة بهدف لمثله، وخسر من خورفكان 2-1، وتعادل مع المصري 0-0، ومع الإسماعيلي 0-0، وفاز على العين السعودي 2-1، والفوز على شباب السوادن 3-0، والخسارة من بني سويف 0-1، كما تغلب نادي مصر على أبو قير 2-1.









وتعاقد نادي مصر مؤخراً مع 13 لاعبًا وهم : عصام ثروت، عبد الرحمن جندية، اسلام صالح، مصطفى كالوشا، كليف، أحمد الشيخ، محمد جمال تريكة، عمر حبشي، صلاح أحمد أوتاكا، ومحمد جبر، طه عادل، إيجور، ومؤمن إبراهيم.









وتضم القائمة الأولى للفريق 13 لاعب وهم وليد توفيق، وسعيد فتحي، وأحمد الصعيدي، وهشام عبد الحميد، ومصطفى سلطان، ورضا الويشي، محمود اسماعيل رامبو، ويلس، رامز زيدان، أحمد محسن، علاء عطا، أسامه رجب، ومحمود شبانه.









ويضم الجهاز المعاون لعبد الناصر محمد كلاً من مصطف عسكر، وسعيد صبحي مدربان، ووسام اسماعيل مدرب حراس، مع إستمرار الجهاز الطبي والإداري.









ورحل مؤخراً عن قيادة نادي مصر محمد صلاح، وأسامة نبية، وتأهل الفريق من القسم الثاني في الموسم الماضي، عقب تصدر المجموعة الثانية برصيد 52 نقطة.







