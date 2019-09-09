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الليلة.. محمد ثروت في ضيافة برنامج "الحكاية.. مع عمرو أديب"

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 01:18 م
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الليلة.. محمد ثروت في ضيافة برنامج الحكاية.. مع عمرو أديب
الحكاية.. مع عمرو أديب
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الفجر الفني
 
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يستضيف برنامج "الحكاية.. مع عمرو أديب" الذي تعرضه شبكة "MBC مصر"، "الليلة" في تمام العاشرة مساءً، نجم الكوميديا الفنان محمد ثروت وفي حوار حول مشواره الفني وكيف نجح في أن يكون أحد نجوم الضحك في الأعمال الدرامية المُختلفة، والجماهيرية الكبيرة التي إكتسبها ويتحدث عن الأعمال الجديدة التي يُشارك فيها.

 

يُعرض برنامج "الحكاية.. مع عمرو أديب" على " MBCمصر" من الجمعة إلي الإثنين، الساعة 10:00 مساءً، وتعُرض هذه الحلقة من برنامج "الحكاية.. مع عمرو أديب" الإثنين 9 سبتمبر 2019 الساعة 10:00 مساءً على " MBC مصر".

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