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هل يتسبب الأهلي في عقاب شيكابالا؟

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 01:18 م
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هل يتسبب الأهلي في عقاب شيكابالا؟
شيكابالا
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محمد الصو
 
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نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في حصد للقب بطولة كأس مصر للمرة 27 في تاريخه، عقب الفوز على بيراميدز سبورت، بثلاثية نظيفة بالمباراة النهائية.


وعقب نهاية المباراة توجه محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق الأبيض، للجماهير الحاضرة للمباراة، وشاركهم في انتقاد جماهير الأهلي وتوجيه السباب دون أن يكونوا طرفًا بالمباراة النهائية.


وحرص "الفجر الرياضي" على التواصل مع مصدر بالجبلاية، للرد حول سيتم معاقبة شيكابالا، عقب ظهوره بهذا الشكل مع الجماهير المتواجدة بالمدرجات.


وقال المصدر إن هناك عوامل عديدة يتم وضعها في الاعتبار قبل إصدار أي قرارات من لجنة الانضباط ضد اللاعبين أو الأجهزة الفنية بالمباريات.


وأضاف المصدر: "سيتم عقد جلسة من لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، والإطلاع على مشاهد وتقرير حكم مباراة نهائي كأس مصر، ومن ثم إصدار العقوبات اللازمة على من يستحقها.. إذا لم يدون الحكم الروماني بيتريسوكي في تقريره ما حدث من شيكابالا مع الجماهير البيضاء، لن يتم إصدار أي عقوبات ضده، لأن تقرير الحكم سيكون الفيصل في هذا الأمر".


وكانت اللجنة الخماسية والتي تدير الجبلاية بشكل مؤقت برئاسة عمرو الجنايني، قررت سحب قرارات العقوبات من لجنة المسابقات، ومنحها للجنة الانضباط للفصل بأمرها خلال المرحلة المقبلة.


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