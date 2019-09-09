الليلة.. الحصة الثالثة من المناظرات التلفزية بين المترشحين للرئاسية التونسية

تدخل الحملة الإنتخابية للإنتخابات الرئاسية التونسية السابقة لأوانها، تدخل اليوم أسبوعها الثاني والاخير قبل موعد الـ15 من سبتمبر تاريخ الاقتراع، حيث يحاول المترشحون للرئاسية تكثيف حملاتهم الدعائية عبر أشكال إتصالية متنوعة لطرح برامجهم الإنتخابية والتعريف بها.





وبالتوازي تتواصل مساء اليوم، المناظرة التلفزية الخاصة بالمترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها تحت عنوان "الطريق إلى قرطاج، تونس تختار"، بعد أن انتظمت الحصة الأولى والثانية خلال اليومين الماضيين لتكون الحصة الثالثة والاخيرة الليلة على التلفزة الوطنية، وعديد القنوات التلفزية والاذاعية الخاصة.



