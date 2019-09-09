"الدفاع" تنشر فيلمًا وثائقيًا احتفالًا بعيد المدفعية.. (فيديو)

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نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، مقطع فيديو بعنوان "المدفعية المصرية بطولات وإنجازات"، احتفالًا بمرور 51 عاما على عيد المدفعية المصرية.



وأوضح الفيديو، أن المدفعية ظهرت في الحربين العالميتين الأولى والثانية وأصبحت قوة مؤثرة على العمليات العسكرية برًا وبحرًا وجوًا، مشيرًا إلى أن محمد علي اعتمد في إنشاء الجيش المصري، على ان يكون له مصادر قوية بامتلاك وحدات المدفعية، وفي عام 1833 تم تشكيل أول مدفعية مصرية والتي أخذت في الازدياد حتى بلغت 6 آليات مدفعية، واشترك بعضها في العديد من المعارك المصرية، وفي عهد الاحتلال البريطاني لمصر، بلغ عدد قطع المدفعية، 14 مدفع قصير المدى.



وتضمن الفيديو استعراض تاريخ سلاح المدفعية المصرية وبطولاته منذ نشأته، وأهم المعارك التي خاضها السلاح على مدى تاريخه، وأهم أبطال المدفعية المصرية والدور الذي قاموا به في مختلف المعارك المصرية، مشددًا على أن المدفعية المصرية تعد درعا من دروع قواتنا المسلحة التي تحمى تراب الوطن.



والجدير بالذكر أن مصر تحتفل في الثامن من سبتمبر من كل عام بعيد المدفعية المصرية، حيث أن قوات المدفعية المصرية في هذا اليوم نجحت في تكبيد العدو الإسرائيلي في خسائر فادحة قدرت بإسكات 17 بطارية مدفعية وتدمير 6 بطاريات مدفعية و19 دبابة و27 دشمة مدفع ماكينة و8 مواقع صواريخ أرض أرض و4 مخازن وقود ومنطقة إدارية، بعد قرار اللواء أح عبد التواب أحمد هديب، مدير المدفعية يوم 8 سبتمبر 1968 بتنفيذ قصف نيران مركز قوي ضد جميع الأهداف المعادية على طول مواجهة قناة السويس، بهدف تدمير الخط الدفاعي الأول الذي بدأ العدو الإسرائيلي بناءه على الجانب الشرقي للقناة، وجاء ذلك ردًا على قيام العدو الإسرائيلي بقصف "الزيتية" بمدينة السويس.



هذا وتمتاز المدفعية المصرية بقدرتها الفائقة على تجميع النيران وحشد أكبر عدد من الكتائب للضرب فى وقت واحد، ويعتبر الحشد النيرانى الذي قامت به فى حرب أكتوبر 1973 أعظم تمهيد نيرانى تم تنفيذه حتى الآن، حتى أصبح يدرس فى الكليات والأكاديميات العسكرية العالمية.



