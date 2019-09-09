العثور على مسؤول سابق بحزب الله مقتولًا في بيروت

Advertisements

قالت وكالة الانباء اللبنانية الرسمية، إنه تم العثور على مسؤول سابق في حزب الله اللبناني مقتولًا في شقته في الضواحي الجنوبية لبيروت.



وأضافت وكالة الأنباء الوطنية أن قوات الأمن فتحت على الفور تحقيقًا وتنتظر وصول طبيب شرعي لتحديد سبب الوفاة، مع إعطاء الأحرف الأولى فقط من الرجل.



وأكد مسؤول في حزب الله طلب عدم الكشف عن هويته وفاة علي حاطوم قائلًا: "أن التحقيق جار لكن يبدو أنه لا علاقة له بالأمن".



ولم تقدم وكالة الأنباء أي معلومات أخرى ولا عن المنصب الذي شغله المتوفى في الحزب المدعوم من إيران.



وتبادل حزب الله والجيش الإسرائيلي إطلاق النار عبر الحدود في الأول من سبتمبر بعد هجوم بطائرة بدون طيار في أحد معاقل حزب الله في ضواحي بيروت الجنوبية في أعنف تبادل للقصف بين الخصمين منذ حرب لبنان عام 2006.



وألقى حزب الله باللوم على إسرائيل في الهجوم بطائرات بدون طيار، وحذر زعيمه حسن نصر الله من أنه قد يكون تمهيدًا لهجمات الاغتيالات التي تشنها إسرائيل.

