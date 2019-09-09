ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

العثور على مسؤول سابق بحزب الله مقتولًا في بيروت

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 01:15 م
Advertisements
العثور على مسؤول سابق بحزب الله مقتولًا في بيروت
Advertisements
طباعة
ترجمة: دينا الشريف
 
Advertisements
قالت وكالة الانباء اللبنانية الرسمية، إنه تم العثور على مسؤول سابق في حزب الله اللبناني مقتولًا في شقته في الضواحي الجنوبية لبيروت.

وأضافت وكالة الأنباء الوطنية أن قوات الأمن فتحت على الفور تحقيقًا وتنتظر وصول طبيب شرعي لتحديد سبب الوفاة، مع إعطاء الأحرف الأولى فقط من الرجل.

وأكد مسؤول في حزب الله طلب عدم الكشف عن هويته وفاة علي حاطوم قائلًا: "أن التحقيق جار لكن يبدو أنه لا علاقة له بالأمن".

ولم تقدم وكالة الأنباء أي معلومات أخرى ولا عن المنصب الذي شغله المتوفى في الحزب المدعوم من إيران.

وتبادل حزب الله والجيش الإسرائيلي إطلاق النار عبر الحدود في الأول من سبتمبر بعد هجوم بطائرة بدون طيار في أحد معاقل حزب الله في ضواحي بيروت الجنوبية في أعنف تبادل للقصف بين الخصمين منذ حرب لبنان عام 2006.

وألقى حزب الله باللوم على إسرائيل في الهجوم بطائرات بدون طيار، وحذر زعيمه حسن نصر الله من أنه قد يكون تمهيدًا لهجمات الاغتيالات التي تشنها إسرائيل.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: مقتل مسؤول حزب الله بيروت بطائرات بدون طيار
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
إذربيجان
-
x
18:00
-
كرواتيا
إيرلندا الشمالية
-
x
20:45
-
ألمانيا
إستونيا
x
20:45
-
هولندا
إسكوتلندا
-
x
20:45
-
بلجيكا
مبارايات ودية
العراق - أساسي
-
x
18:00
-
أوزبكستان - أساسي
ويلز - أساسي
-
x
20:45
-
روسيا البيضاء - أساسي
الجزائر - أساسي
-
x
20:45
-
بنين - أساسي