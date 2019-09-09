رفع 312 حالة إشغال متنوعة في حملة مكبرة ببني سويف (صور)

تلال القمامة



الباعة الجائلين



مشاجرات يومية



المحافظ يزور المنطقة







شّدد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، على استمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات، للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن، وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تطبيقا للقانون.جاء ذلك خلال استعراضه لنتائج الحملة المكبرة لرفع الإشغالات والتعديات التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف برئاسة وجيه عبد الرازق رئيس الوحدة المحلية، وفي حضور اللواء أشرف علي مساعد مدير الأمن، والعقيد حسن دكروري مأمور البندر، والمقدم حاتم الديب رئيس قسم شرطة المرافق، وعبد الحي سيد، ونادي مرداش نائبي رئيس المدينة ومسؤولى الإشغالات والنظافة والتنظيم والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية.حيث أسفرت الحملة عن إزالة 312 حالة إشغال متنوعة بشارع بالبشري وطريق الفيوم بني سويف حتى الطريق الدائري، والتي شملت: تندات وباعه جائلين واستندات وإعلانات عشوائية ومخالفة، وذلك وبإستخدام معدات وسيارات الوحدة المحلية ـ بحسب بيان لمحافظة بني سويف.وتعاني مدينة بني سويف من الاشغالات والباعة الجائلين التي تمثل معانا يومية لقاطني مدينة بني سويف، أو المترددين عليها، بسبب الإهمال والفوضى، الأمر الذي أثار غضب الأهالي، متهمين الأجهزة التنفيذية والمسئولين بالمحافظة بالتقصير في رفع القمامة والمخلفات من المنطقة، الأمر الذي تسبب في تحوله إلى بؤرة لأطفال الشوارع والباعة الجائلين والخارجين على القانون، إلى جانب تدني مستوى الخدمات والمرافق بالمنطقة التى تضم أكبر مجمع لمواقف سيارات الأجرة بالمحافظة.فى البداية قال ايمن بدوى، محام، إن تلال المخلفات والقمامة أنتشرت بشكل عشوائي بالمدينة، ما أدى إلى إنتشار الروائح الكريهة في ظل غياب سيارات رفع القمامة بالمحافظة، مؤكدًا أنه لابد من نظر الأجهزة التنفيذية إلى ما يحدث على أرض الواقع من انتشار القمامة والروائح التي تضر صحة الإنسان، والتي تزداد يوما بعض الآخر، حتى أصبحث وريثًا شرعيًّا للمواطنين في كل أنحاء المحافظة وعجزت الوحدة المحلية عن وضع الحلول لها وهذا يعتبر عجزًا حقيقيًّا يعاني منه المواطنون.وقال عيد عبد التواب، سائق، إن معظم احياء مدينة بني سويف تحولت إلى سوق للباعة الجائلين ومرتع للبلطجية، بعد أن استولوا عليه، على مرأى ومسمع من الوحدة المحلية والمسئولين بالمحافظة، خاصة منطقة محي الدين التى ينتشر بها البلطجية، الذين يتحرشون بالفتيات وطالبات الجامعة، ونحن كاولياء أمور نخشى على بناتنا من التواجد فى موقف السيارات.وأضاف محمود حسن، أحد أهالي المنطقة، أن إهمال المسئولين في إزالة أكشاك الباعة من الطرق، وإنتشار الأكشاك بشكل عشوائي، تسبب أزمة مرورية كبيرة، خاصة في أوقات الذروة، وبالإضافة إلى استغلال حرم الطريق من قبل أصحاب المحال المخالفة، بجانب المشاجرات اليومية من قبل الخارجين على القانون واستغلالهم للباكيات المخصصة لموقف السيارات.زار المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، عددًا من الاحياء الرئيسية بالمدينة، لمتابعة رفع الإشغالات والباعة الجائلين بالمنطقة، والحالة العامة والمرورية وكلف المسئولين التنفيذيين بالمحافظة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكدًس الباعة الجائلين بالمنطقة، ووضع تصوًر متكامل لحل مشكلة الباعة الجائلين بالمحافظة، بما يحفظ حق البائع والحفاظ على مصدر دخله، ويكون أيضًا في صالح المواطن، وتسهيل حركة السير والحركة المرورية والحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري للمدينة.