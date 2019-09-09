دورات تدريبية لـ"معاك" وورش العمل للأخصائيين والعاملين مع الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة



وهنئ اتحاد الأطباء العرب على لسان أمينه العام الدكتور أسامة رسلان، وزير الصحة العماني، الدكتور أحمد بن محمد السعيدي، عقب فوزه برئاسة الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية، كما قدم "رسلان" التهنئة للدكتور عمر الرواس، لاختياره أمينا عامًا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية (البورد العربي).



وأكد "رسلان" تطلعاته لاستمرار التعاون بين الاتحاد والهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية من أجل تحسين الخدمات الطبية في الوطن العربي عن طريق رفع المستوى العلمي والعملي للأطباء العاملين في مختلف الاختصاصات.



وتعتبر الهيئة هي السلطة الإشرافية العليا المسئولة عن عمليات التخطيط والتنظيم والرقابة، التي يقع على عاتقها بلوغ المجلس أهدافه.



يذكر أن الهيئة تضم ستة من وزراء الصحة، يختارهم مجلس الوزراء العرب، ووزير الصحة في دولة المقر، وممثلين اثنين لكل دولة عربية، وممثلًا عربيًا عن المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، والأمين العام لاتحاد الأطباء العرب، وتعقد اجتماعًا دوريًا مرة كل سنة، وتُتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين.



وينظم المعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة "معتمد" التابع لاتحاد الأطباء العرب بالتعاون مع الرابطة العربية لإصلاح تشوهات وإطالة العظام، بمشاركة عدد من الجامعات والهيئات المصرية والعربية والأجنبية، المؤتمر العلمي الخامس للدبلوم المهني في إصلاح تشوهات وإطالة العظام (LRS).



ويهدف المؤتمر الذي يستمر ثلاث أيام من 11: 13 سبتمبر الجارى إلى تنمية مهارات أطباء جراحة العظام في مصر والوطن العربي، ورفع كفاءاتهم من خلال تبادل الخبرات، وإطلاعهم على المستجدات الطبية، مما يسهم في تحسين الأوضاع الصحية في الوطن العربي.



وتتضمن فعاليات المؤتمر ورشة عمل بالمعمل التشريحى ويدير التدريب فريق أمريكي مصري، ومحاضرات لرواد جراحة العظام فى العالم وورش عمل أخرى تتناول أبرز المستجدات فى عالم جراحة العظام.



ومن جانبه قال الدكتور أسامة رسلان، أمين عام اتحاد الأطباء العرب، ان أهمية هذه المؤتمرات العلمية المتخصصة التى تهدف إلى تنمية مهارات الكادر الطبي في مصر والوطن العربى، ورفع كفاءتهم من خلال تبادل الخبرات، وإطلاعهم على ما هو جديد خاصة فى مثل هذه التخصصات الدقيقة، كما أن هذه المؤتمرات هى جزأ من رسالة اتحاد الأطباء العرب فى تأهيل الكوادر الطبية مما يسهم فى تحسين الأوضاع الصحية فى الوطن العربى.



يذكر أن المعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة "معتمد" هو أول معهد عربي متخصص في تقديم البرامج الطبية المهنية حيث قدم أكثر من 15 دبلوما مهنيا و5 شهادات مهنية متخصصة وقد تخرج فيه حتى الآن أكثر من 5000 خريج مصري وعربي.







تنظم إدارة التدريب بمراكز "معاك" لتأهيل الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة التابعة لاتحاد الأطباء العرب، منتصف سبتمبر المقبل، عدد من الدورات التدريبية وورش العمل لتنمية مهارات الأخصائيين والعاملين مع الأطفال ذوى الإحتياجات الخاصة.وتتضمن خطة التدريب ثلاث مراكز بالفيوم وأسوان والإسكندرية، ومن أبرز البرامج التدريبية التى سيتم تقديمها برنامج "صن رايز" لتأهيل أطفال التوحد وورشة التدريب على برنامج ABLLS - ورشة تدريب مهارات تعديل السلوك - ورشة تدريب على إعداد برنامج التأهيل إدارة الجلسة - ورشة تدريب على برنامج البورتاج.يشار إلى أن برنامج "الإيبلز" هو أداة تقييم للمهارات الأساسية والضرورية للتواصل والتعلم واللغة، وبمثابة أيضا المنهج الإرشادي لتوضيح القدرات الحالية للطفل وكيفية ارتقاءها.وقال الدكتور أسامة رسلان، أمين عام اتحاد الأطباء العرب، أن أنشطة مراكز "معاك" تستهدف تنمية مهارات العاملين والإخصائيين، وإكسابهم المهارات اللازمة للتعامل مع الأطفال ذوي الإعاقة الخاصة، فضلا عن تأهيل هؤلاء الأطفال من أجل تسهيل دمجهم في المجتمع.وأشار رسلان، إلى أن مراكز "معاك" المنتشرة في عدد من محافظات الجمهورية تعمل على تخفيف العبء المادي والمعنوي عن الأسر الفقيرة، التي لا تستطيع تحمل نفقات التربية الخاصة لأطفالهم.