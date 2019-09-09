نادال يصارع نوفاك ديوكوفيتش في التصنيف العالمي لمحترفي التنس

زاد الإسباني رافائيل نادال الصراع مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش في التصنيف العالمي لمحترفي التنس، وقلص مع الفارق بشدة في النسخة الجديدة من التصنيف والصادرة اليوم الإثنين، عن الرابطة العالمية لمحترفي اللعبة.





واستفاد نادال كثيراً من فوزه بلقب بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينغ ميدوز) بالفوز على الروسي الشاب دانيال ميدفيديف في المباراة النهائية للبطولة، وقلص الفارق مع ديوكوفيتش متصدر التصنيف العالمي للمحترفين.





ورفع نادال رصيده في المركز الثاني إلى 9225 نقطة مقابل 9865 نقطة لديوكوفيتش المتصدر، ليتقلص الفارق بينهما إلى 640 نقطة، بعد فوز نادال بلقبه التاسع عشر في بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى.





وكان ديوكوفيتش انسحب من دور الثمانية لفلاشينغ ميدوز خلال الأيام الماضية بسبب الإصابة.





وحافظ السويسري روجيه فيدرر، الذي خسر مباراته في دور الثمانية للبطولة، على موقعه في المركز الثالث بالتصنيف برصيد 7130 نقطة.





وتقدم الروسي ميدفيديف مرتبة واحدة إلى المركز الرابع رافعاً رصيده إلى 5235 نقطة بعدما وصل لنهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى للمرة الأولى في مسيرته الرياضية فيما تراجع النمساوي دومينيك ثيم إلى المركز الخامس برصيد 4575 نقطة.





وقفز الإيطالي ماتيو بيرتيني 12 مرتبة إلى المركز الثالث عشر في التصنيف بعدما وصل للمربع الذهبي في فلاشينغ ميدوز.





وحافظ الألماني ألكسندر زفيريف على موقعه في المركز السادس برصيد 4095 نقطة وتبادل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس والياباني كي نيشيكوري موقعيهمافي التصنيف حيث تقدم اللاعب اليوناني للمركز السابع برصيد 3420 نقطة مقابل 3375 نقطة لنيشيكوري الذي تراجع للمركز الثامن.





وحافظ الروسي كارين خشانوف (2810 نقاط) والإسباني روبرتو باوتيستا أغوت (2575 نقطة) على موقعيهما في المركزين التاسع والعاشر على الترتيب.