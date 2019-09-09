نشرة أخبار الظهيرة.. محافظ الإسماعيلية يتوجه لمجلس الوزراء بشكل مفاجئ

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ شكري يصل إلى الخرطوم لإجراء مباحثات ثنائية مع مسؤولين، ومحافظ الإسماعيلية يتوجه لمجلس الوزراء.

كشفت مصادر مطلعة، أن محافظ الإسماعيلية اللواء حمدي عثمان، توجه مساء أمس، بشكل مفاجئ إلى القاهرة، بعد أن كان متواجدا بمكتبه بديوان عام المحافظة.





وأوضحت المصادر، أن هناك لقاء مرتقبا بين المحافظ، وقيادة رسمية بمجلس الوزراء، وذلك على خلفية ما تردد مؤخرا عن تقدم اللواء حمدى عثمان باستقالته، إلا أنه لم يصدر بيان رسمى حتى اللحظة.





وكان آخر لقاء قد ظهر فيه المحافظ، هو حفل الاستقبال الذى أقامه، لرؤساء وأعضاء الوفود العربية والأجنبية المشاركة فى فعاليات دورة مهرجان الإسماعيلية الدولى العشرون للفنون الشعبية لهذا العام.





حيث أعرب الحضور عن بالغ سعادتهم بالمشاركة فى هذه الدورة المتميزة كما أشاد الجميع بحسن استقبال شعب الإسماعيلية المضيف وتلك المدينة الساحرة كما وصفوها جميعًا وحسن التنظيم والتأمين لدورة المهرجان.





جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام نائب المحافظ، والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام للمحافظة، واللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد، والفنان ماهر كمال رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافى ومدير عام المهرجان.