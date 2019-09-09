نشرة أخبار الظهيرة.. محافظ الإسماعيلية يتوجه لمجلس الوزراء بشكل مفاجئ
الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 12:00 م
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الفجر
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توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ شكري يصل إلى الخرطوم لإجراء مباحثات ثنائية مع مسؤولين، ومحافظ الإسماعيلية يتوجه لمجلس الوزراء.
كشفت مصادر مطلعة، أن محافظ الإسماعيلية اللواء حمدي عثمان، توجه مساء أمس، بشكل مفاجئ إلى القاهرة، بعد أن كان متواجدا بمكتبه بديوان عام المحافظة.
وأوضحت المصادر، أن هناك لقاء مرتقبا بين المحافظ، وقيادة رسمية بمجلس الوزراء، وذلك على خلفية ما تردد مؤخرا عن تقدم اللواء حمدى عثمان باستقالته، إلا أنه لم يصدر بيان رسمى حتى اللحظة.
وكان آخر لقاء قد ظهر فيه المحافظ، هو حفل الاستقبال الذى أقامه، لرؤساء وأعضاء الوفود العربية والأجنبية المشاركة فى فعاليات دورة مهرجان الإسماعيلية الدولى العشرون للفنون الشعبية لهذا العام.
حيث أعرب الحضور عن بالغ سعادتهم بالمشاركة فى هذه الدورة المتميزة كما أشاد الجميع بحسن استقبال شعب الإسماعيلية المضيف وتلك المدينة الساحرة كما وصفوها جميعًا وحسن التنظيم والتأمين لدورة المهرجان.
جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام نائب المحافظ، والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام للمحافظة، واللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد، والفنان ماهر كمال رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافى ومدير عام المهرجان.
وصل إلى العاصمة السودانية الخرطوم، السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، لإجراء مباحثات ثنائية فى إطار تدعيم العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين.
حيث كان فى استقبال شكري لدى وصوله مطار الخرطوم الدولى، وكيل وزارة الخارجية السفير عمر دهب، ومدير التشريفات فى وزارة الخارجية السفير الهادى النميرى، ومديرة إدارة مصر فى الخارجية السودانية السفيرة أحلام أبو زيد، فضلًا عن السفير المصرى فى السودان حسام عيسى، وأعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية.
ويعقد وزير الخارجية اليوم عددًا من اللقاءات المهمة مع الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة بالسودان، والدكتور عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء السودانى، فضلاً عن أسماء عبدالله، وزيرة الخارجية السودانية.
وتحظي تلك الزيارة بأهمية خاصة باعتبارها تؤسِّس لمرحلة جديدة من التعاون بين البلدين خلال المرحلة الانتقالية في السودان، وتُسهم في الوقوف على أوجه التضامن والدعم المصري في مواجهة تحديات تلك المرحلة من منطلق الروابط الأخوية والمصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين، كما تُمثل الزيارة فرصة لمواصلة التشاور والتنسيق بين الجانبين حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الطائرة المسيرة التى أسقطها حزب الله، اليوم الاثنين، مجرد طائرة مسيرة صغيرة، وكانت في مهمة عادية، موضحًا أن سقوط الطائرة فوق الأراضي اللبنانية ولا خشية من تسرب معلومات منها.
وكان حزب الله اللبناني قد أعلنت إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية خارج بلدة رامية بجنوب لبنان.
قال "حزب الله" في بيان نشر قال فيه إن "مجاهدي المقاومة الإسلامية تصدو لطائرة إسرائيلية مسيرة بالأسلحة المناسبة أثناء عبورها للحدود الفلسطينية - اللبنانية صباح اليوم باتجاه بلدة رامية الجنوبية، حيث تم إسقاطها في خارج البلد وأصبحت الطائرة في يد حزب الله".
كشف الإعلامي مصطفى بكري، معلومات جديدة عن الفنان محمد على، مؤكدًا أنه مديون للهيئة الهندسية للقوات المسلحة ب48 مليون جنيه، ولم يسدد هذه الأموال حتى الآن، مؤكدًا أنه أحد المرتزقة والغارقين في المستنقعات النتنة، والذين لن ينالوا أبدًا من جيشنا العظيم وقائده الأعلى.
وأضاف بكري، عبر تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، صباح اليوم الاثنين، أن من كانوا يعملون معه تركوه بسبب إهماله في العمل وانشغاله بالتمثيل والانتاج لنفسه، منوهًا إلى أنه صرف على أحد الأفلام 27 مليون جنيه من أجل أن يحصل على بطولة الفيلم، واصفًا إياه بمجنون بالشهرة.
وشدد على أن فيلا المعمورة لم يتم هدمها كما ادعى محمد على، ولكن ما تم هو تجديد الفيلا وإقامة سور حولها بقيمة 30 مليون جنيه، وليس 250 مليون جنيه كما روج على من شائعات.
وعن المقبرة التى تحدث عنها على، قال بكري، أنها ملك للرئيس عبدالفتاح السيسى، وتدخل ضمن مقابر القوات المسلحة، وحصل عليها خلال عمله، منوهًا إلى أن ما تم هو مجرد إقامة سور حوال المقابر.
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